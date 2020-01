Samsungの目には見えないキーボード「SelfieType」のムービーが未来を感じさせる

最新テクノロジーを搭載したガジェットやそのプロトタイプが公開される、世界最大の家電見本市「 CES 2020 」で、Samsungが目に見えないキーボード「SelfieType」を公開しました。SamsungのYouTubeチャンネルではスマートフォンの「新しい未来の形」ともいえるSelfieTypeの使用ムービーが公開されています。 Samsung Electronics to Showcase Successful ‘C-Lab Inside’ Projects and ‘C-Lab Outside’ Start-ups at CES 2020 – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-to-showcase-successful-c-lab-inside-projects-and-c-lab-outside-start-ups-at-ces-2020 SelfieType - YouTube オフィスでPCに向かってキーボードを打っていると……

2020年01月13日 12時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logq_fa

