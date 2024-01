Appleの知られざる「出張修理サービス」の実態とは？

by Carl Berkeley Apple公式の修理サービスを受けるには、故障した製品を店舗に持ち込んだり配送したりするほかに、Appleから技術者を派遣してもらう出張修理サービスを受けることができます。この出張修理サービスの技術者として働いていたという マシュー・ダッガン 氏が仕組みや体験談を語っています。 Fixing Macs Door to Door https://matduggan.com/fixing-macs-door-to-door/ Appleの製品保証サービス「AppleCare+」の Macに関するサービス内容の紹介ページ を確認すると、「デスクトップコンピュータの出張修理」という項目が存在しており、出張修理サービスを展開していることが分かります。ダッガン氏は、この出張修理サービスの技術者として2008年からシカゴで働いていたとのこと。

・関連記事

iPhone Xのバッテリーが突然ふくらんで曲がってヤバい状態になったのでAppleCare+特典「エクスプレス交換サービス」で修理依頼してみた - GIGAZINE



無償でiPhone Xのディスプレイを交換できる「iPhone X ディスプレイモジュール交換プログラム」でApple Storeに持ち込み修理をしてもらいました - GIGAZINE



無償でiPhone 6sのバッテリーを交換してもらえる「iPhone 6sが突然シャットダウンする問題に対するプログラム」で実際にバッテリー交換するとこんな感じ - GIGAZINE



ビシビシに画面が割れたiPhoneをAppleCare+で交換修理してみました - GIGAZINE



画面をたたき割られた「iPad」を「iFixit」の専用修理キットで直してみたレポート - GIGAZINE



Dell製ノートPC「XPS 15」が故障したので出張修理をお願いしてみた - GIGAZINE



故障したVAIO製ノートPCを無料修理してもらったので必要な書類や修理にかかった期間をまとめてみた - GIGAZINE



2024年01月13日 23時26分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.