ChatGPTの50年前に作成されていた「世界初のコンピューター生成文書」である「ラブレタージェネレーター」は表に出せない同性愛を伝えるためのものだったかもしれない

2022年に発表された「 ChatGPT 」は、当初から自然な会話ができたり大学生レベルの試験に 合格 できたりと、AIによる高品質の文章生成で話題になりました。現在では様々な種類の生成AIが登場していますが、その起源は有名な2人の数学者が作った「ラブレタージェネレーター」という50年以上前のコンピュータプログラムであると、 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 で同性愛やフェミニストのコミュニティを研究する作家兼教師のパトリシア・ファンチャー氏が解説しています。 The Love Letter Generator That Foretold ChatGPT - JSTOR Daily https://daily.jstor.org/the-love-letter-generator-that-foretold-chatgpt/

2024年07月27日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

