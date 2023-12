スタンフォード大学の科学者が「自由意志は存在しない」とする理論の問題点とは？

自由意志の専門家であるカリフォルニア大学リバーサイド校のジョン・マーティン・フィッシャー氏は、「Determined: A Science of Life Without Free Will」の レビュー を執筆した際に、「サポルスキー氏の議論の問題点は、自由意志の概念が正しい理由について、実際に何の議論も提示していないこと」と指摘しています。そもそも「自由意志とは何か」ということは曖昧な命題であり、筋肉と脳の活動を機械で測定する実験で「脳で何をするか決定したと私たちが認識するよりも、筋肉は動く。すなわち、自由意志は存在しない」と科学者が示した際も、自由意志の定義を考えることで実験内容が疑問視されました。 なぜ「自由意志など存在しない」と科学者は主張するのか? - GIGAZINE

私たちは自分の思うままに考え、何をしたいか自分で選んで行動できるとする「 自由意志 」を持っていると信じている人は多くいますが、自由意志の存在は科学的に証明されていません。スタンフォード大学の神経生物学者が2023年に出版した著書では「自由意志は幻想である」と断定されており、その理論が注目を集めています。自由意志の理論において重要なポイントや何が議論の的となっているかについて、倫理の専門家が解説しています。 A Stanford professor says science shows free will doesn’t exist. Here’s why he’s mistaken https://theconversation.com/a-stanford-professor-says-science-shows-free-will-doesnt-exist-heres-why-hes-mistaken-218525

・関連記事

人の「自由意志」は脳の1つの部位ではなく「ネットワーク」によって生み出されるという考え - GIGAZINE



なぜ「自由意志など存在しない」と科学者は主張するのか? - GIGAZINE



科学研究における「感情」の定義や「人にはどのような感情があるのか」はそもそも明らかではない、という指摘 - GIGAZINE



言葉は思考によって紡がれ思考は言葉に影響される - GIGAZINE



目に見える情報は感情によってコントロールされている - GIGAZINE



2023年12月08日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.