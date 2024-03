2024年03月20日 23時00分 サイエンス

フェミニストの女性は非フェミニストの女性よりも質の高いセックスをすることが判明



フェミニストの女性に対する古くからある暴言のひとつに、「自分を性的に満足させてくれる男がいないから欲求不満になっており、そのせいでいつも怒っている」というものがあります。ところが、実際にフェミニストと非フェミニストの女性1126人を調査した研究では、フェミニストの女性の方が非フェミニストの女性よりも質の高いセックスをしていることがわかりました。



Feminist Identity and Sexual Behavior: The Intimate Is Political | Archives of Sexual Behavior

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02158-7





Do feminists have better sex? Yes, they do

https://theconversation.com/do-feminists-have-better-sex-yes-they-do-223010



「フェミニストの女性が怒っているのは性的に満たされていないから」という主張は、今や時代遅れのものになりつつあります。しかし、アメリカ共和党の保守強硬派として知られるテッド・クルーズ上院議員は最近開催されたイベントで、「もしあなたがリベラルな女性で、あの弱虫(リベラルな男性)たちと寝なければいけないなら、あなたも怒るでしょう」と述べるなど、依然として同様の主張を続ける人々もいます。



これに対し、マクマスター大学の社会学教授でフェミニストのアイデンティティや性行動について研究しているティナ・フェットナー氏は、「フェミニストの女性はセックスをしていないわけではなく、彼女らは非フェミニストの女性と同じくらい頻繁にセックスしています」「クルーズ上院議員に心配していただきありがたく思いますが、私たちはうまくやっています」と述べています。





フェットナー氏らは2022年の研究で、カナダに住む1126人の女性を対象にフェミニストか非フェミニストかを尋ねた上で、自分1人またはパートナーとの性行為について調査しました。その結果、フェミニストと非フェミニストを自認する女性は、いずれも高いレベルの性的満足感を報告していることが判明しました。



さらに、「最近の性行為にはキスやハグが含まれていた」と回答する割合は、非フェミニストの女性で57%だったのに対し、フェミニストの女性では68%に達しました。これは、フェミニストの女性は決して孤独なわけではなく、パートナーと愛情深いセックスをしていることを示唆しています。





また、中でもフェットナー氏が特徴的だったと指摘しているのが、「セックスにおいてクリトリスの愛撫(あいぶ)があったかどうか」です。「直近の性行為でパートナーからオーラルセックスの形でクリトリスに刺激を受けた」と回答する割合は、非フェミニストの女性で30%だったのに対し、フェミニストの女性では38%に上りました。



クリトリスへの刺激は女性が性的快楽を感じる上で重要ですが、一般に異性愛者のカップルでは男性の快楽に目が向きがちで、口や手などによるクリトリスへの刺激は無視されがちです。フェットナー氏は「女性も男性と同じように性的快楽を享受できるべきではないでしょうか?」と述べ、女性を楽しませようとする非フェミニストのセックスは優れていると主張しています。





非フェミニストの女性がより質の高いセックスをしている理由についてフェットナー氏は、フェミニストの女性は自分の喜び方を知っており、パートナーにそれを要求できる可能性が高いのかもしれないと考えています。実際、フェミニストの女性は非フェミニストの女性よりもオナニーをする頻度が高かったとのこと。



また、フェミニストの女性はパートナーがフェミニストの男性である可能性が高いことも、質の高いセックスができる理由かもしれません。2020年の研究では、フェミニストの男性は非フェミニストの男性よりもパートナーにオーラルセックスをして、クリトリスを刺激する傾向が強いこともわかっています。



フェットナー氏は、「このテーマに関するクルーズ氏の発言とは反対に、フェミニストは非フェミニストと同じくらい頻繁にセックスをしており、彼女らのセックスはしばしば愛情と喜びにあふれています。憎しみに満ちた固定観念を手放す時でしょう。満足いくセックスは誰もが手に入れられるという考えを持ちましょう」と述べました。