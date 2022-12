対話AI「ChatGPT」が大学生レベルの試験の自由記述問題に合格してしまう

・関連記事

対話向け言語モデル「ChatGPT」発表、間違いを認めたり不適切な要求を拒否したりすることが可能に - GIGAZINE



文章生成AI「GPT-3」を使って企業の採用担当者にメールを自動返信したソフトウェアエンジニアが登場 - GIGAZINE



人間と見分けがつかないほど自然な文章を書けるAI「GPT-3」の改良版AI「InstructGPT」一般公開、詩も執筆可能 - GIGAZINE



「AIか哲学者か」を見分けることは専門家でも難しいことが実験で明らかに - GIGAZINE



文章生成AI「GPT-3」がRedditで1週間誰にも気付かれず人間と会話していたことが判明 - GIGAZINE

2022年12月05日 11時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

