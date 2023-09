YouTubeがチャンネル登録者数660万人超の著名人の性的暴行疑惑を受け収益支払いを停止

2023年9月16日、The Sunday TimesとThe Timesの二紙と、イギリスの公営放送・ Channel 4 のドキュメンタリー番組である「 Dispatches 」が、共同調査をベースに「わずか16歳の女性を含む4人の女性が、ラッセル・ブランドから性的暴行および精神的暴行を受けた」と報じました。この報道は3つのメディアが2019年から進めてきた独自の調査をベースとしたものです。 Russell Brand accused of rape, sexual assaults and abuse https://www.thetimes.co.uk/article/russell-brand-rape-sexual-assault-abuse-allegations-investigation-v5hxdlmb6

YouTube stops letting Russell Brand earn money on the platform - The Verge https://www.theverge.com/2023/9/19/23880337/russell-brand-youtube-demonetize-channel-allegations ブランド氏はイギリス出身のコメディアンで、派手なスタイルと容姿で知られており、2000年代にはBBCなどの主要メディアで番組やラジオの司会者を務めました。しかし、記事作成時点でのブランド氏の活躍の場はテレビやラジオといった主要メディアからソーシャルメディアに移行しており、近年はYouTubeやポッドキャストなどで多くのファンを獲得しています。

イギリスのコメディアン・俳優・司会者として知られる ラッセル・ブランド 氏は、母国のイギリスだけでなくアメリカでも人気の高いタレントです。そんなブランド氏はチャンネル登録者数660万人超えの YouTubeチャンネル を運営しているのですが、性的暴行を働いたとの報道を受け、YouTubeが同氏のチャンネルへの広告収益の支払いを停止しました。 YouTube cuts off Russell Brand's ad revenues after sexual assault allegations | Reuters https://www.reuters.com/technology/youtube-cuts-off-russell-brands-ad-revenues-sky-news-2023-09-19/

2023年09月20日 21時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

