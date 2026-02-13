2026年02月13日 11時45分 ハードウェア

Intelのシェア低下が加速する中AMDはデスクトップPCで36％のシェアを突破、ノートPCでも26％に達しサーバーでは30％に迫る



IntelはCPU市場で強力なシェアを獲得していますが、近年はAMDに追い上げられています。調査会社Mercury Researchによると、主要なCPU製品すべてでAMDのシェアが伸びているとのことです。



AMD rockets past 35% market share in desktop PC market as Intel's share loss accelerates — AMD also hits 25% in laptops and nears 30% in crucial server market | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/30-percent-of-x86-cpus-sold-are-now-made-by-amd-as-companys-market-share-grows-thanks-to-a-flagging-intel-enjoys-growth-across-all-segments-as-competition-intensifies



2018年から2025年までに出荷されたIntelおよびAMDのx86プロセッサに関する市場シェアは以下の通りです。Intelは7年で18ポイントほどシェアを減らし、AMDが追い上げて29.2％のシェアを獲得しました。AMDはデスクトップ、ノートPC、サーバーCPU市場のすべてで過去最高の出荷台数シェアを握っています。





デスクトップCPUでは、AMDの出荷台数シェアは2025年第4四半期に36.4％へ上昇。AMDの「Ryzen 9000」シリーズの躍進、Intelの第14世代Coreの供給不足、そして2025年第4四半期にCore 2 Ultraのリフレッシュがなかったことを踏まえたものだとされています。Intelは63.6％のシェアで依然多数を維持しましたが、前年同期比で9.3ポイントも減少しており、大きな打撃です。





収益のシェアでは、AMDの成果はさらに顕著でした。同社のデスクトップCPU売上シェアは2025年第4四半期に42.6％に達し、高利益率プロセッサの好調な販売を明確に示しています。ただし、Intelは大手PCメーカーとの強固な関係を保っており、57.4％という過半数の収益シェアを維持しています。



ノートPC市場は長年Intelの牙城でした。同社は超低消費電力の薄型軽量ノートからデスクトップPC並みの高性能モデルまで幅広いCPUを提供してきましたが、AMDがノートPC向けプロセッサのラインアップを大幅に拡充したため、若干ながらシェアが低下しています。数四半期にわたり約22％で推移していたAMDは、2025年第4四半期に力強い回復を見せ、出荷台数シェア26％を獲得しました。





収益面でも、AMDは前四半期比および前年同期比で3.3％の増加を記録し、モバイルCPU売上シェアは24.9％に達しました。Intelは依然として75％超の売上を占めていますが、AMDが高ボリューム市場だけでなく高利益率セグメントでも競争力を高めていることは明らかだと、テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは指摘しています。



データセンター向けサーバーCPU市場はシェアの移り変わりがほとんどありませんが、それでもAMDは過去最高の28.8％のシェアを獲得しています。収益面でも、AMDのサーバーCPU売上シェアは過去最高の41.3％に上昇したと伝えられています。





Tom's Hardwareは「2025年のAMDのCPU市場でのパフォーマンスを一文でまとめるなら、同社は出荷台数を増やしただけでなく、強力な製品構成と高い平均販売価格により、参入するすべての市場で最も収益性の高い分野を着実に取り込んだということです。一方のIntelは出荷台数を減らし、最も収益性の高い契約を競合に奪われました。AMDの成功は強力な製品構成に支えられています。一方でIntelの低迷は、高価格帯で競争力のある製品の不足や低価格帯での供給制約など複数の要因が重なった結果です。Intelは今後の立て直しには性能とプロセス技術のリーダーシップ回復、そして十分な製造能力の確保が必要であると認め、状況が変わり始めるのは2026年後半から2027年になるとの見通しを示しています。つまり、今後数四半期にわたりAMDが優位を保ち続ける可能性が高いことを意味します」と分析しました。

