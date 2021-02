AMDは2020年にCPUシェアを堅調に伸ばす、Ryzen 5000シリーズの出荷台数は既に100万台を突破とも

AMDは2021年1月26日に 2020年第4四半期の決算を発表 し、同期における売上高が前年比53%増の32億4000万ドル(約3400億円)を記録したことを明らかにしました。着実に業績を伸ばすAMDですが、新たに市場調査会社が発表したレポートにより、IntelとのCPUシェア争いにおいても堅調な伸びを見せていることが明らかになっています。 AMD gained CPU share in 2020 | PCWorld https://www.pcworld.com/article/3606108/amds-cpu-share-skyrocketed-in-2020-along-with-low-end-pc-sales.html AMD Shipped Almost 1 Million Ryzen 5000 CPUs in Q4, Research Firm Estimates | PCMag https://www.pcmag.com/news/amd-shipped-almost-1-million-ryzen-5000-cpus-in-q4-research-firm-estimates 市場調査会社の Mercury Research が、低価格帯のプロセッサ市場でAMDが大幅にシェアを伸ばしていると報告しています。また、Mercury ResearchによればAMDは低価格帯のプロセッサ市場で大幅にシェアを伸ばしたことで、2020年第4四半期(10~12月)のプロセッサ出荷台数が過去最高を記録したと推測しています。 以下の表は2020年第4四半期、2020年第3四半期(7~9月)、2019年第4四半期におけるx86(32ビット)プロセッサのメーカー別のシェアをまとめたもの。2019年第4四半期の時点ではIntelが84.9%という圧倒的なシェアを獲得していましたが、2020年第3四半期にはシェアを77.6%まで落としています。その後、2020年第4四半期にはIntelが少しだけシェアを取り戻し78.3%を記録していますが、AMDは2020年を通してみると32ビットプロセッサのシェアを2割強にまで伸ばすことに成功。

