AMDのCPU市場シェアがここ15年で最大規模に拡大、Ryzen 5000発売によるさらなる成長に期待

AMD Is Hitting Market Share It Hasn't Held in a Decade - ExtremeTech https://www.extremetech.com/computing/316900-amd-is-hitting-market-share-it-hasnt-held-in-a-decade 調査会社・Mercury Researchのレポートにより、AMDの2020年第3四半期(7月~9月)時点の市場シェアが、 x86CPU のセグメントにおいて22.4%であることが報告されました。この数値は前期比4.1ポイント増、前年同期比6.3ポイント増という数値で、実に2007年第4四半期以来の高水準となっています。

2020年11月05日 11時35分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

