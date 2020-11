柏葉幸子氏の小説「岬のマヨイガ」が「のんのんびより」の川面真也監督＆吉田玲子コンビによりアニメ映画化

・関連記事

原作の持つ良さを2クールの中で最大限生かせるよう制作に挑んだ「サクラダリセット」川面真也監督インタビュー - GIGAZINE



25周年超えの原作をどうアニメ化したのか「魔術士オーフェンはぐれ旅」浜名孝行監督&シリーズ構成・吉田玲子さんにインタビュー - GIGAZINE



「極主夫道」「テルマエ・ロマエ ノヴァエ」「天空侵犯」など最新配信作品情報が公開された「Netflix アニメフェスティバル 2020~君とみるアニメの未来~」レポート - GIGAZINE



Netflixが国内外のアニメ制作会社4社と新たに提携、パートナーシップを結んだアニメ制作会社は計9社に - GIGAZINE



「ウルフウォーカー」監督インタビュー、「ブレンダンとケルズの秘密」「ソング・オブ・ザ・シー 海のうた」に続くケルト三部作完結 - GIGAZINE



2020年11月05日 11時28分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.