TwitterとFacebookがトランプ大統領の「早すぎる勝利宣言」などに警告ラベルを追加

郵便投票の急増により開票作業が大幅に遅れている2020年アメリカ合衆国大統領選挙について、TwitterとFacebookがトランプ大統領が結果判明前に行った勝利宣言などの「選挙結果に関する未確定の事項を含んだ投稿」や「事実とは異なる投稿」に対して注意を喚起する警告ラベルを追加しています。



Election 2020: Twitter, Facebook throttle Trump posts alleging election theft - The Verge

https://www.theverge.com/2020/11/4/21548736/twitter-facebook-throttle-trump-tweet-election-theft



Twitter and Facebook label posts with false election claims

https://www.cnbc.com/2020/11/04/twitter-and-facebook-label-trump-posts-claiming-election-stolen.html



実際に警告ラベルが追加されたトランプ大統領のツイートが以下。「このツイートで共有されているコンテンツの一部またはすべてに異議が唱えられており、選挙や他の市民行事への参加方法について誤解を招いている可能性があります。詳細はこちら」という警告タグや、「Learn about US 2020 election security efforts(2020年アメリカ合衆国大統領選挙に関するTwitterのセキュリティ対策について学ぶ)」というフラグが付けられています。問題の投稿の内容は、「我々は優勢だが、民主党は今回の選挙を盗もうとしている。我々はこの行為を許すべきではない。投票所が閉じられた後に投票はできない!」というもの。



We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!