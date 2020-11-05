TwitterとFacebookがトランプ大統領の「早すぎる勝利宣言」などに警告ラベルを追加
郵便投票の急増により開票作業が大幅に遅れている2020年アメリカ合衆国大統領選挙について、TwitterとFacebookがトランプ大統領が結果判明前に行った勝利宣言などの「選挙結果に関する未確定の事項を含んだ投稿」や「事実とは異なる投稿」に対して注意を喚起する警告ラベルを追加しています。
Election 2020: Twitter, Facebook throttle Trump posts alleging election theft - The Verge
https://www.theverge.com/2020/11/4/21548736/twitter-facebook-throttle-trump-tweet-election-theft
Twitter and Facebook label posts with false election claims
https://www.cnbc.com/2020/11/04/twitter-and-facebook-label-trump-posts-claiming-election-stolen.html
実際に警告ラベルが追加されたトランプ大統領のツイートが以下。「このツイートで共有されているコンテンツの一部またはすべてに異議が唱えられており、選挙や他の市民行事への参加方法について誤解を招いている可能性があります。詳細はこちら」という警告タグや、「Learn about US 2020 election security efforts(2020年アメリカ合衆国大統領選挙に関するTwitterのセキュリティ対策について学ぶ)」というフラグが付けられています。問題の投稿の内容は、「我々は優勢だが、民主党は今回の選挙を盗もうとしている。我々はこの行為を許すべきではない。投票所が閉じられた後に投票はできない！」というもの。
We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
問題のツイートをTwitterから直接見ると、「表示」ボタンをクリックするまで内容が読めないようになっています。
同内容の投稿に、Facebookは「投票用紙の集計には数日間から数週間かかるため、最終的な得票結果は初期に公表された得票数と異なる場合があります。出典：超党派政策センター 選挙に関するアップデートを見る」という警告タグを付けています。
We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!Donald J. Trumpさんの投稿 2020年11月3日火曜日
「ペンシルベニア州で大きくリードしている」という投稿に対しては、「投票は集計中です。2020年米国大統領選挙の当確はまだ出ていません。」という警告タグが付けられています。
We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.”Donald J. Trumpさんの投稿 2020年11月4日水曜日
こうした警告タグについて、Twitterの広報担当者は「投票の集計がまだ行われているため、勝利を時期尚早に宣言したり、選挙に関する誤解を招く情報を含んだりするツイートに対して引き続き措置を執る予定です」「市民の清廉性に関するポリシーに沿ったものです」と回答。Facebookは「両候補の得票状況に関する投稿に自動でラベルを付与するようにしています」と述べています。
Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates’ posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) November 4, 2020
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in ネットサービス, Posted by log1k_iy