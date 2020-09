神話の地を目指す少女の成長を描くオリジナルアニメ映画「神在月のこども」2021年公開、出雲市公式タイアップビジュアル解禁

・関連記事

黒猫の妖精の旅路と成長を描く中国のアニメ映画「羅小黒戦記」日本語吹替版の公開が決定 - GIGAZINE



大ヒット絵本原作のアニメ「映画 えんとつ町のプペル」特報映像公開 - GIGAZINE



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の本予告映像公開 - GIGAZINE



ネオ・ヴェネツィアの新たな時間が動き出す映画「ARIA The CREPUSCOLO」特報映像公開 - GIGAZINE



2020年09月09日 12時00分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.