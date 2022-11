GPUの出荷台数が過去10年間で最低だったことが判明、次世代製品を待つ買い控えやマイニングの仕様変更が原因か

PC OEMがCPUの調達を減らし、ゲーマーが次世代製品を待つ間に既存のグラフィックスカードの購入を控え、さらに イーサリアムの大型アップデートでGPUマイニングが事実上廃止となる ことが重なり、2022年第3四半期(7~9月)の統合およびディスクリートGPU出荷台数が過去10年間で最低水準にまで急落したと、調査会社のJon Peddie Researchが発表しました。 GPU Q3’22 biggest quarter-to-quarter drop since the 2009 recession | Jon Peddie Research https://www.jonpeddie.com/press-releases/q322-biggest-qtr-to-qtr-drop-since-the-2009-recession GPU Market Nosedives, Sales Lowest In a Decade | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/gpu-market-nosedives-sales-lowest-in-a-decade Jon Peddie Researchによると、2022年第3四半期における世界全体のGPU市場の出荷台数は7550万台で、前年同期比で25.1%減、前期比で10.5%減でした。そのうちデスクトップPC向けは15.43%減、ノートPC向けは30%減で、2009年の景気後退以降では最大の落ち込みを記録したとのこと。 2021年第3四半期(前年同期)・2022年第2四半期(前期)・2022年第3四半期におけるGPUのメーカーシェアを棒グラフで示したものが以下。前期比でIntelはシェアをやや伸ばし、NVIDIAとAMDはシェアを減らしています。特にAMDが大きくシェアを減らしているのは、次世代のGPUである Radeon RX 7900シリーズ を2022年12月に発売することを発表したため、ゲーマーの買い控えが起こっているからだとJon Peddie Researchはみています。

2022年11月24日 12時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

