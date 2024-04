Intelの半導体製造部門が1兆円超の営業損失を出したことが明らかに

Intel discloses $7 billion operating loss for chip-making unit | Reuters https://www.reuters.com/technology/intel-discloses-financials-foundry-business-2024-04-02/ Intel shares fall on $7 billion operating loss in foundry business https://www.cnbc.com/2024/04/02/intel-shares-fall-after-company-reveals-7-billion-operating-loss-in-foundry-business.html Intelは米国証券取引委員会(SEC)に提出した書類の中で、2023年におけるファウンドリ事業の収益(Operating segment revenue)が189億1000万ドル(約2兆8700億円)だったのに対して、69億5500万ドルの営業損失(Segment operating income(loss))を計上しています。

Intelが、2023年における同社のファウンドリ(半導体製造)部門の営業損失が69億5500万ドル(約1兆500億円)にのぼったことを明らかにしました。ファウンドリ部門の赤字は前年から大きく膨らんでおり、技術的リードを取り戻そうとするIntelにとって大きな打撃といえます。 Date of Report (Date of earliest event reported): April 2, 2024 - Intel Corporation (PDFファイル) https://www.intc.com/filings-reports/all-sec-filings/content/0000050863-24-000068/0000050863-24-000068.pdf

・関連記事

アメリカ政府がIntelに対する約3兆円の資金提供を発表 - GIGAZINE



半導体技術がどれだけの進化を遂げているのかが一目でよくわかる「Inside the miracle of modern chip manufacturing」 - GIGAZINE



Intelが2027年に「1nmノード」を実現する計画を発表、AIによる自動化工場も - GIGAZINE



IntelがAI時代に適応した拡張プロセスロードマップやエコシステムパートナーの拡大を発表、2030年までに世界2位のファウンドリを目指す - GIGAZINE



2024年の首位奪還を目指すIntelが社運を賭けている「2つの最先端技術」とは? - GIGAZINE



最初に2nm半導体を量産するのはTSMCかSamsungかそれともIntelか? - GIGAZINE

2024年04月03日 13時50分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.