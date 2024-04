XZ Utilsにバックドア攻撃が行われるまでのタイムラインまとめ

XZ Utilsへの攻撃を行った「Jia Tan」という名前の攻撃者は2021年後半ごろから数年に渡ってXZ Utilsへの熱心なコントリビューターとして活動し、最終的にはコミットアクセスおよびメンテナシップを付与されました。Jia Tanはその権限を利用して慎重に隠されたバックドアをXZ Utilsへ設置し、ターゲットシステム上で任意のコマンドを実行できるようにしました。 ◆2021年10月29日 Jia Tanが 最初の無害なパッチ をxz-develメーリングリストに送信しました。 ◆2021年11月29日~2022年04月19日 Jia Tanはこの期間中、いくつもの無害なパッチを送信しています。 ◆2022年4月22日 「Jigar Kumar」という名前の人物がJia Tanのパッチが配信されないことについての苦情メールを送信。 ◆2022年5月19日 XZ Utilsのメンテナであるラッセ・コリン氏が遅さを謝罪しました。「私のリソースがあまりにも限られており、長期的には何かを変える必要がある」としてJia Tanへの権限委譲をほのめかしました。 ◆2022年5月27日・2022年6月7日 Jigar Kumarがパッチの遅れについての苦情メールを送信。「新しいメンテナが現れるまで何も進みません。現在のメンテナは興味を失っておりもうメンテナンスを行うつもりがありません」と述べました。 ◆2022年6月8日 コリン氏は「興味を失ったわけではありませんが、主に長期にわたる精神的健康上の問題が原因で、私のケア能力はかなり制限されています」と反論した上で、「最近、私はXZ UtilsでJia Tanと少し仕事をしましたが、おそらく将来的には彼がより大きな役割を果たすことになる」とJia Tanを高く評価していることを伝えました。 ◆2022年6月10日 コリン氏がgitメタデータの作成者がJia Tanである最初のコミットをマージ。 ◆2022年6月14日 Jugar Kumarが「現在のスピードでは今年5.4.0がリリースされるかどうかは疑わしいものだ。メンテナを変更するのに5.4.0まで待つ必要はありません。リポジトリが必要とする行為をなぜ遅らせる必要があるのでしょうか?」と再び圧力をかけるメールを送信しました。 ◆2022年6月21日 Dennis Ensと名乗る人物が「あなたの精神的健康問題については残念ですが、自分自身の限界を認識することが重要です。これが投稿者全員の趣味のプロジェクトであることは理解していますが、コミュニティはそれ以上のことを望んでいます」と述べ、XZ for JavaかXZ for Cのどちらかのメンテナシップを他人に移譲することを提案しました。 ◆2022年6月22日 Jigar Kumarが「進展はありますか?最近のコミットがあるみたいですが、なぜ自分でコミットできないのでしょうか?」とコリン氏にメールで圧力をかけました。

2024年3月29日に、圧縮ツールの「 XZ Utils 」に、悪意のあるバックドアが仕込まれていたことが明らかになりました。どのようにバックドアが仕掛けられたのかについて、Googleのエンジニアであるラス・コックスさんが時系列順にまとめました。 research!rsc: Timeline of the xz open source attack https://research.swtch.com/xz-timeline

2024年04月03日 13時45分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.