Linux環境で使用されている圧縮ツール「XZ Utils」のバックドアはどのように埋め込まれるのかをセキュリティ企業のカスペルスキーが解説

2024年3月29日に発覚 した「 XZ Utils 」というライブラリへ仕掛けられていたバックドアについて、ロシアのセキュリティ企業であるカスペルスキーが分析記事を投稿しました。 Kaspersky analysis of the backdoor in XZ | Securelist https://securelist.com/xz-backdoor-story-part-1/112354/

・関連記事

Linux環境で使用されている圧縮ツール「XZ Utils」に仕掛けられたバックドアのスクリプトをGoogleのエンジニアが解説 - GIGAZINE



圧縮ツール「XZ Utils」にバックドアを仕込んだ謎の人物「Jia Tan」は一体何者なのか? - GIGAZINE



GitHubに数百万件もの「悪意のあるコードを埋め込んだ既存リポジトリのコピー」がアップロードされていたという報告 - GIGAZINE



世界中の警察や軍で利用されている暗号化無線規格に意図的なバックドアが潜んでいたとの指摘 - GIGAZINE



日本とアメリカの当局が「中国政府のハッカーによってCisco製ルーターなどのネットワークにバックドアが仕掛けられている」と警告 - GIGAZINE

2024年04月15日 12時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.