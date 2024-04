Blueskyが「国家元首のアカウント作成禁止」を解除すると発表

これまで国家元首によるアカウント作製禁止の規約を設けていたBlueskyが、禁止規約を解除したと発表しました。これにより、総理大臣や大統領などがBluesky上で情報を発信できるようになります。







Bluesky lifted its policy on heads of state signups - The Verge

https://www.theverge.com/2024/4/13/24129357/bluesky-heads-of-state-ban-lifted-twitter-alternative



Bluesky公式アカウントは、まだ招待制を敷いていた2023年5月に「国家元首を受け入れることはできません」と述べ、大統領や首相などの国家元首に当たる人物がBlueskyアカウントを作成することを認めない方針を示しました。



大注目SNS「Bluesky」が「国家元首は招待しちゃダメ」と告知 - GIGAZINE





2023年5月時点でBluskyはまだベータ版という扱いで、アカウントへの嫌がらせや荒らしなどの問題に対応するシステムが整備されていませんでした。そのため、Bluesky側は「著名人を招待する前にお知らせください」と告知していました。



Hi! We appreciate everyone's enthusiasm in sending invitations, but our current policy is that we cannot accommodate heads of state to join us in our beta yet. This applies to recent/prominent heads of state as well.



We appreciate notice before you invite prominent figures at [email protected].