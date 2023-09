セッションリプレイやA/Bテストを簡単に導入できオープンソースでセルフホストも可能な「PostHog」を使ってみた

PostHogにはA/Bテストを行う機能があるので試してみます。「Experiments」をクリックするとプランのアップグレードを求められるので「Upgrade now to get Experimentation」をクリック。

・関連記事

他人にデータを渡さずに無料でアクセス解析できるオープンソースツール「umami」 - GIGAZINE



Googleアナリティクスの過去データをMatomoにインポートして移行し解析結果を保存する手順まとめ - GIGAZINE



インターネット上での誰にも知られたくない「秘密の行動」は実は簡単にバレる - GIGAZINE



オープンソースでプライバシーに配慮されたGoogle Analytics代替ソフト「GoatCounter」レビュー - GIGAZINE



Googleの代替サービスを提案してくれる「No More Google」 - GIGAZINE

2023年09月02日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.