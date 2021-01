2021年01月04日 09時52分 ゲーム

ソニーがPS4の複数モデルを生産終了予定であることが明らかに



「日本の小売業者が、ソニーはPlayStation 4(PS4)の複数モデルを生産終了予定であると報告している」と複数の海外ゲームメディアが報じています。



Sony will discontinue multiple PS4 models, according to a Japanese retailer | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/sony-will-discontinue-multiple-ps4-models-according-to-a-japanese-retailer/



Japanese retailer reports Sony is set to discontinue multiple PS4 models ? Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2021-01-03-japanese-retailer-reports-sony-is-set-to-discontinue-multiple-ps4-models



メディアが報道のベースとしているのは、日本で撮影されたという以下の写真およびツイート。Twitterユーザーの@Cheesemeister3kさんは、日本の小売店で撮影したと思われる写真を投稿しており、ここには「お客さまへ、以下の商品はメーカー生産完了の為、今後入荷予定はございません。」という注意書きがかけられています。なお、この注意書きによるとPS4のグレイジャー・ホワイト(500GBおよび1TBモデル)、ジェットブラック(1TBおよび2TBモデル)、PS4 Proのグレイジャー・ホワイト(1TBモデル)という5モデルが生産終了になった模様。





記事作成時点ではソニーからの正式な報告はありませんが、アメリカ向けのPlayStation公式オンラインストアとして開設されたPlayStation Directでは、2020年12月時点でPS4およびPS4 Proの販売ページが在庫切れとなり、PS4 Proの商品ページには「この商品を今後再入荷する予定はありません」というメッセージが表示されていました。なお、記事作成時点ではこのメッセージは削除されているとのこと。



ゲーム業界メディアのVGCは「PS5に対する強い需要と、ソニーによる『これまでに提供したことのない規模とペースでプレイヤーを次世代機(PS5)に移行する』という言葉を考えると、旧モデルとなるPS4およびPS4 Proが段階的に生産終了を始めたとしても違和感はありません」と記しています。



なお、PS5の発売時に行われたソニー・インタラクティブエンタテインメントのハードウェアエンジニアリング&オペレーション担当の伊藤雅康氏と、プラットフォーム・プランニング&マネジメント担当の西野秀明氏へのインタビューの中では、「PS4からPS5への移行には3年くらいかかると予想しています」と語られているため、ソフトウェア面でのサポートが今すぐ終了するということはなさそうです。