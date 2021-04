チーム間の情報連携を阻む「縦割りの垣根」をぶっ壊す「GitBook」を使ってみた

「Tell us more about you」なる画面が表示されました。GitBookに望むものは何か?と問われているようですが、今はまだそれを見定めているところですので「Skip」ボタンをクリックして飛ばします。

「Create an Organization」というポップアップ画面が表示されます。「Start your 14-day trial ~」と表示されているので、この手順で自動的にトライアルの扱いとなるようです。ここで「Your app/company name」とのプレースホルダーが表示されているエディットボックスに、試しにGIGAZINEと入力していきます。

では一体どのようなチームがGitBookを使用しているのか気になるところですが、これについてはサイトに具体例が紹介されていました。 Powered by GitBook https://www.gitbook.com/explore こちらを見ると、様々な開発に使用されるツール類やプラットフォームで利用されており、中には Adobe や Thunderbird といった一般的にも知名度のある開発元のドキュメント作成にも使用されていることがわかります。また各々のリンク先では、GitBookで作成されたドキュメントの実物を確認できます。 Home - Adobe Experience Platform Mobile SDKs https://aep-sdks.gitbook.io/docs/ About Thunderbird - Thunderbird https://developer.thunderbird.net/ ◆サインアップとスペースの作成 それでは実際にGitBookを使用していきます。まずはサイトのトップにある「Sign Up」をクリックします。

2021年04月02日 07時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1c_sh

