2026年06月14日 17時18分 レビュー

最大6690万画素の「α7R VI」で猫を撮影しまくりレビュー、猫の瞳にズバッとピントが合いホワイトバランスも勝手にいい感じにしてくれてベストショットを量産可能



2026年6月5日に登場したソニーのフルサイズセンサー搭載ミラーレス一眼カメラ「α7R VI」は、「最大6690万画素」「人物や動物の瞳の追跡AF」「秒間60回のAF/AE演算」「ブラックアウトフリーな秒間30枚連写」「機械学習を活用した高精度オートホワイトバランス」「中央8.5段・周辺7.0段の手ブレ補正」といった高度な機能を備えています。そんなα7R VIを借りることができたので、AF性能などを確かめるべく猫カフェで猫の写真を大量に撮影してきました。



α7R VI | デジタル一眼カメラα（アルファ） | ソニー

https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM6/



α7R VIは画素数の多さを特徴とするα7Rシリーズの新型モデルです。フルサイズのExmor RS CMOSセンサーによって最大6690万画素の写真を撮影可能。オートフォーカス性能や手ぶれ補正性能も非常に高くまとまっています。α7R VIの見た目や搭載端子などは以下の記事に詳しくまとめています。



最大6690万画素のソニー製ミラーレス一眼カメラ「α7R VI」の外観をじっくり観察してみたよレビュー - GIGAZINE



α7R VIの性能を確かめるべく、ソニー純正ズームレンズ「FE 24-70mm F2.8 GM II」を装着して保護猫かふぇ かぎしっぽで猫の写真を撮影することにしました。記事内の作例写真はすべてJPEG撮って出しで、サイズ縮小以外の編集は施していません。各写真をクリックすると縮小前のオリジナル写真を確認できます。



「焦点距離：40mm」「F値：5」「シャッター速度：1/640秒」「ISO感度：640」



カフェにはたくさんの保護猫がいました。三脚は使わずに手持ちで撮影しています。



「焦点距離：54mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/60秒」「ISO感度：400」



α7R VIは高度な被写体認識機能を備えており、フレーム内に人間や動物を入れてシャッターボタンを半押しすると自動的に瞳部分にフォーカスが合います。猫の瞳もしっかり認識して即座にピントを合わせてくれます。





フォーカスモードをコンティニュアスAFに設定すると猫やカメラが動いても瞳にピントを合わせ続けることができます。「シャッターボタン半押し状態で猫をフレームに入れ続けて、ここぞというときにシャッターボタンを長押しして連写する」という撮影方法でベストショットを量産可能。α7R VIは連写時にファインダーや液晶モニターが暗転しないため常に猫の動きを追いながら撮影できます。以下の動画を再生すると猫を撮影する際のピント追跡や液晶モニターの実例を確認できます。



「α7R VI」は猫の瞳にピントを合わせ続けてブラックアウトフリーな連写が可能 - YouTube





「猫の顔」ではなく「猫の瞳」を的確に認識してピントを合わせられるため、被写界深度を浅くしても締まった写真になります。



「焦点距離：69mm」「F値：5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：800」



同じ写真を等倍表示にして瞳の部分を切り出したものが以下。瞳の模様までクッキリと記録できました。





α7R VIの測距点は最大759点で、フレームの端も高速なピント合わせが可能です。α7R VIの公式サイトに掲載されている測距点のイメージ画像が以下。





画面の中央以外の場所に瞳があっても問題なくピントが合います。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：2000」



AF演算回数は最大で毎秒60回。オモチャで遊んで激しく動く猫にもしっかりピントを合わせ続けられます。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：1250」



ごろごろにゃん。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：16000」



動画も撮影してみました。猫がずっと動いていますが、常にピントを合わせることができています。



猫と遊ぶ様子をソニー製カメラ「α7R VI」で撮影、瞳AFで常にピントが合う - YouTube





というわけで、猫たちを撮影しまくってみました。



「焦点距離：69mm」「F値：5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：2000」



すやすや。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：1000」



おとなしくなでさせてくれます。



「焦点距離：58mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/60秒」「ISO感度：400」



甘噛みしてきました。



「焦点距離：65mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：500」



日当たりのいい場所で寄り添う猫。



「焦点距離：58mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/60秒」「ISO感度：800」



水飲み場。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：2500」



エサを頬張っています。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：3200」



隣の猫をチラ見。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：3200」



いろんな模様の猫がいます。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：500」



のび～ん。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：800」



ぺろり。



「焦点距離：69mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：2000」



縦構図でも撮影してみました。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：400」



猫のような動き回る被写体を撮影する際はF値を上げてピントの合う範囲を広くするのが定石ですが、α7R VIなら瞳にバチッとピントを合わせられるため低いF値でボケ感を表現することができます。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：1000」



機械学習を活用したオートホワイトバランスによって多くの環境で色が合うのもうれしいポイント。ただし極端な照明や背景色などが合わさると不自然な色になってしまう場合もあります。この写真では「高い位置で蛍光灯に近い場所」「オレンジ色の背景」という悪条件が合わさって寒色に寄ってしまいました。



「焦点距離：70mm」「F値：4.5」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：400」





食べ物も写真も撮影するべく猫カフェを出てネパール食堂バルピパルまで移動してきました。



「焦点距離：30mm」「F値：4」「シャッター速度：1/30秒」「ISO感度：640」



ダルバート(豆スープ定食)を撮影。



「焦点距離：36mm」「F値：8」「シャッター速度：1/40秒」「ISO感度：2000」



スープをアップで撮影。暗めの飲食店でも肉眼での記憶に近い色で撮影できます。



「焦点距離：48mm」「F値：8」「シャッター速度：1/50秒」「ISO感度：5000」



バスマティライスにスープをかけて撮影。ダイナミックレンジが広いので白い物と黒い物が混在する写真も問題なしです。



「焦点距離：38mm」「F値：8」「シャッター速度：1/40秒」「ISO感度：3200」



鶏肉のおかずは少し暖色寄りになりました。



「焦点距離：47mm」「F値：8」「シャッター速度：1/50秒」「ISO感度：5000」



夜間の駅前道路を撮影。焦点距離62mmに対して1/15秒という長めのシャッター速度で撮影しましたが、中央8.5段・周辺7.0段の手ブレ補正によってブレることなく撮影できました。



「焦点距離：62mm」「F値：8」「シャッター速度：1/15秒」「ISO感度：3200」



同じ場所をISO感度を1万にして撮影。ISO感度を1万まで上げても等倍表示しない限りノイズが目立つことはありません。



「焦点距離：65mm」「F値：4」「シャッター速度：1/80秒」「ISO感度：10000」



α7R VIでいろいろ撮影してみた結果、「自動認識AFやAF追尾の性能が高い」「連写時に画面が暗転しない」「オートホワイトバランスの精度が高い」といった特徴が合わさって「シャッターボタンを半押ししながら被写体をフレームに入れ続けて、いい感じのタイミングでシャッターボタンを長押しして連写する」という撮影手法でベストショットを量産できました。手ブレ補正性能も優秀なので三脚を用意せずとも夜間写真などを撮影できるのもうれしいポイントです。



α7R VIはオープン価格で、Amazon.co.jpでは税込66万6270円で入手可能です。



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