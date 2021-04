無料で簡単に色のカスタマイズができるアイコン集「SVGBOX」

・関連記事

無料&ブラウザ上でSVG形式の画像やアイコンを作成・編集・ダウンロードできる「SvgPathEditor」レビュー - GIGAZINE



印象的な色の組み合わせを探せるカラーパレット集「colors.lol」 - GIGAZINE



無料&商用利用可能、色指定してシンプルかつ使いやすいイラストをダウンロードできる素材サイト「unDraw」を使ってみた - GIGAZINE



無料&商用利用可能なシンプルで使いやすいイラスト素材をサクッとダウンロードできる「Loose Drawing」 - GIGAZINE



無料で商用利用可能でカスタムも自由な高品質イラスト集「DrawKit」 - GIGAZINE

2021年04月02日 06時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, デザイン, Posted by darkhorse_logmk

You can read the machine translated English article here.