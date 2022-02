無料で商用利用可能なフラットデザインのイラストを好きな配色でゲットできる「IRA Design」

ウェブサイトや資料などで簡単なイメージイラストを使いたい時に、30種類のイラストを自分で配色を決定してダウンロードできるサービスが「 IRA Design 」です。イラストは無料でダウンロード可能で、商用利用も可能となっています。 IRA Design - Build your own amazing illustrations @ Creative Tim https://iradesign.io/ IRA Designにアクセスするとこんな感じ。用意されているイラストを見るには、上部メニューの「GALLERY」をクリックします。

2022年02月19日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, デザイン, Posted by log1i_yk

