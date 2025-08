「Google Chrome 139」安定版リリース、ISO-2022-JPの自動検出を廃止

まずは、1つ目の画像のソースを、エスケープシーケンス「ESC $ @」に置き換えます。これで何が起こるかというと、エスケープシーケンス以降の文字列がJIS X 0208 1987(旧JIS漢字 JIS C 6226-1978)文字セットとして解釈されるようになります。本来はASCII文字セットを用いるべきところ、2バイトコードとして無理やり解釈しようとするため、エスケープシーケンス以降はいわゆる「文字化け」の状態となってしまい、HTMLドキュメントとしては破綻してしまっています。

ウェブブラウザ「 Google Chrome 」の最新安定版であるバージョン139がリリースされました。HTMLの文字コード自動検出の対象から ISO-2022-JP (JISコード) が除外されることになりました。 Chrome 139 | Release notes | Chrome for Developers https://developer.chrome.com/release-notes/139?hl=ja ◆ISO-2022-JP文字コードの自動検出を削除 ISO-2022-JPは国際的な文字コード規格ISO/IEC 2022に準拠する日本語文字コードであり、Unicode系の文字セットが普及する以前から、Shift JISコードや日本語EUCコードと並び広く用いられてきました。その特徴の一つに、複数の文字セットを「エスケープシーケンス」によって切り替えて使用できる点があります。

2025年08月06日 09時45分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

