2026年06月14日 09時00分 サイエンス

「単語の見た目」が意味をイメージさせるものだと脳はその単語をより速く正確に処理できる



英語では26個のアルファベットを並べてさまざまな単語を構成しており、「bed(ベッド)」の両端にある縦線がベッドの柱のように見えたり、「Loop(輪、ループ)」という単語全体が一種のループのように見えたりと、その形状が意味をイメージさせるような単語も存在します。カナダのカールトン大学で心理学助教を務めるデヴィッド・シドゥ氏が、「単語の見た目が意味と似ている場合、人の脳はその単語をより速く正確に処理できる」という研究結果を発表しました。



The word “bed” looks like a bed: Orthographic iconicity in English - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027726001174



When words look like their meaning, we process them faster, new research reveals

https://theconversation.com/when-words-look-like-their-meaning-we-process-them-faster-new-research-reveals-282228



「山」「手」といった一部の漢字は対象の形に由来する象形文字ですが、英単語にも「bed」や「Loop」のように意味をイメージさせる形状のものがあります。中には、見た目のジグザグ感が混沌(こんとん)とした雰囲気を感じさせる「blizzard(吹雪)」など、より曖昧な形で意味と関連付けられる単語もあります。



このように単語の見た目や音がその意味を連想させる現象は「iconicity(図像性、類像性)」と呼ばれ、一般には「meow(ネコの鳴き声)」「teeny(小さなもの)」といった音が意味を喚起するケースで研究されてきました。シドゥ氏は新たな研究で、英単語における「視覚的な特徴」における図像性を調べました。



研究では、合計3000個以上の単語について、被験者に「文字の形がその意味にどれだけ似ているか」を1～7の尺度で評価してもらいました。心理言語学の研究では、しばしば単語のある側面(どれほど具体的か、あるいはどれほど肯定的かなど)で評価してもらい、その結果を用いて人々が単語をどのように処理するのかを理解することがあるそうです。



シドゥ氏は注目するべき点として、被験者の間である程度の意見の一致がみられたことを挙げています。文字の形が意味とよく似ていると評価された単語の中には、「bed」「bubble(泡)」「look(見る)」「wiggle(小刻みに揺する)」「hoop(輪、リング)」「puppy(子犬)」などがあったとのこと。





これらの単語が高い評価を得た理由については、ある程度の説明が付けられます。たとえば「puppy」にはまるで脚と尻尾があるように見えたり、「wiggle」の真ん中にある小文字の「g」2つが何か揺れているような印象を受けたりするなどです。



評価の高い単語の傾向としては「丸いものを表す単語に『O』『G』『C』などの丸い文字が入っている」「とがったものを指す単語に『W』『Z』『X』などの角張った文字が入っている」などがありました。また、小さなものを指す単語の場合は文字数が少ないほど評価が高かったとのこと。





そしてシドゥ氏は、人々が個々の単語をどれくらいの速さで処理できるかに関する情報を含む3つのデータベースを用いて分析を実施。これらのデータは被験者に文字の羅列を提示し、それが実在する単語か架空の単語かをできるだけ早く識別させるタスクで得られたものです。



分析の結果、3つのデータベースすべてで「人々は意味が似ている単語をより速く、正確に処理する」ということが明らかになりました。この関連性は、単語の一般性や文字数などを考慮してもなお確認できたとのことです。





シドゥ氏は、「言語は単なる単語とその意味以上のものだという認識が広まりつつあり、声のトーンや身ぶり、視線などあらゆる要素が言語に関わっていることがわかっています。そこに今、『文字の形』というもうひとつの微妙な手がかりが加わったと言えるでしょう」と述べました。

