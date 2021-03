2021年03月24日 09時00分 レビュー

147種類もある色の名前やカラーコードをブラウザから直感的に調べることができる「Sorted CSS Colors」



HTMLやXMLで書かれた文書の見た目を指定するCSSを使えば、文字やページの色を自由に指定することができます。色を指定するためにはカラーネームが必要となりますが、147種類もある色の名前を調べるのは面倒なもの。そんな時、ウェブアプリの「Sorted CSS Colors」を使えば、直感的に好きな色を探し出してその色の名前やカラーコードを調べることができます。



Sorted CSS Colors

https://enes.in/sorted-colors/



「Sorted CSS Colors」にアクセスするとこんな感じ。上にパレットとなるスライドバーがあり、中央に色の候補が表示されます。色の候補の並び方は縦が明度、横が彩度となっています。上から2つ目の「LAVENDER」をクリックすると……





LAVENDERの16進数カラーコード、RGB値、HSL値が表示されるので、必要に応じてこれらをコピペすればOK。前の画面に戻るには下部の「← back」をクリックします。





スライドバーを動かすと、合わせた位置の色候補が表示されます。例えば「赤系統でいい感じの色が知りたい……」という時は、スライドを左に動かして赤系統の色を表示させればOK。





また、スライドバーの右にあるアイコンをクリックすると、グレースケールが表示されました。





なお、Sorted CSS Colorsはオープンソースで開発されており、コードはすべてGitHubで公開されています。



GitHub - scriptype/sorted-colors: A tool to sort the named CSS colors in a way that it shows related colors together

https://github.com/scriptype/sorted-colors