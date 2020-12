無料＆YAMLで豊富なアイコンからネットワーク構成図が書ける「drawthe.net」レビュー

・関連記事

無料で簡単なネットワーク図をドラッグ&ドロップで書ける「Network Notepad」レビュー - GIGAZINE



AWSがアーキテクチャ図を自動作成できるソリューション実装「AWS Perspective」を公開 - GIGAZINE



Pythonでコードを書いてAWSやKubernetesのシステム構成図を出力できる「Diagrams」 - GIGAZINE



無料とは思えない多機能っぷりなWikiインフラ「Wiki.js」レビュー、自前でホスト&外部サービスと連携可能 - GIGAZINE



Googleが生んだ「Kubernetes」がポケGOやメルカリを支えるほどの成功を収めた理由とは? - GIGAZINE

2020年12月01日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.