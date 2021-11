無料＆登録不要、ブラウザ上で鉛筆スケッチ風の手描きライクなお絵かきが楽しめる「Excalidraw」レビュー

・関連記事

文章を入力するだけで「本の表紙っぽい画像」を作成する「装丁カフェ」 - GIGAZINE



Microsoftの「ペイント」を使用した驚くべきアートの数々 - GIGAZINE



ありとあらゆる色の色鉛筆が売られている「色鉛筆専門店」がイランのバザールの一角にある - GIGAZINE



アーティストが作品を最初から最後まで作るためのペイントソフト「Krita」がバージョン5.0を正式リリース - GIGAZINE

2021年11月13日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, アート, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.