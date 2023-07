宇宙服を着用せずに宇宙に出るとどうなってしまうのか？

・関連記事

宇宙服なしで宇宙空間に放り出されると人間の体はどうなるのか? - GIGAZINE



「宇宙で死ぬ」ということは現代の人類にとってどんな意味を持つことになるのか? - GIGAZINE



宇宙飛行士は火星で死んだらどういう扱いを受けるのか? - GIGAZINE



宇宙飛行の最大の危険は宇宙船を貫通し脳を破壊する「銀河宇宙線」 - GIGAZINE



人間は宇宙のどこまで到達できるのか?アニメーションでわかりやすく解説するとこうなる - GIGAZINE

2023年07月21日 23時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.