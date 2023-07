2023年07月21日 17時00分 ハードウェア

大事なカバンが空港で行方不明になり「そんな荷物はない」と航空会社に言われたマジシャンがAirTagでカバンの在り処を突き止める



AppleのAirTagは500円玉程度の大きさでありながら、「Find My(探す)」ネットワークを使って居場所を探すことができる紛失防止タグです。仕事のために飛行機に乗ったマジシャンが自分のカバンを紛失され、航空会社に相談してもなしのつぶてだったことから、AirTagを頼りに自分のカバンを探し出したエピソードを、Apple関連ニュースサイトの9to5macが紹介しています。



Magician relies on AirTag and a second plane ticket after United makes his bag disappear - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/07/20/magician-airtag-united-airlines-bag/



シカゴ在住のマジシャンであるダニー・オーリアンズさんは、ニューヨークでマジックを披露するため、シカゴからニューヨークまで飛行機で向かいました。搭乗前に預けたカバンの中には、マジックのショーで必要な音響機器1500ドル(約21万円)相当が入っていたとのこと。



ユナイテッド航空の便に乗り、ニューヨークの空港に着いてカバンをピックアップしようとしたオーリアンズさん。しかし、手荷物受取所のターンテーブルで待ってても、カバンが流れてくることはありませんでした。





そこで、オーリアンズさんはカバンにAirTagを入れていたことを思い出し、「探す」アプリで場所をチェックしたところ、カバンがまだ駐機場にあると判明。そして、オーリアンズさんはユナイテッド航空の顧客サービスに向かい、カバンが駐機場にあると伝えました。しかし、顧客サービスの受付員は「オーリアンズさんのカバンはチェックインされておらず、ニューヨークにはありません」と答えたそうです。



そこで、オーリアンズさんは自身のiPhoneを受付員に見せて、カバンがニューヨークにあり、空港の駐機場にまだあると主張。しかし、受付員は「ユナイテッド航空ができることは何もありません。カバンは5営業日以内にホテルへお送りします」と答えたとのこと。





当然ながらオーリアンズさんは納得できず、「ユナイテッド航空が動かないのであれば自分でカバンを探す」と決意。「探す」アプリでカバンの位置を詳しく調べたところ、オーリアンズさんの飛行機は113番ゲートに着陸したにもかかわらず、なぜかカバンは90番ゲート付近にある可能性が高いとわかりました。



しかし、オーリアンズさんはすでに手荷物受取所まで出てしまっていたため、空港ゲート付近に戻るには再度チケットを購入する必要がありました。マジックショーにはカバンに入っている音響機器がどうしても必要だったことから、オーリアンズさんは全額返金可能なボストン行きの航空券をその場で購入し、保安検査を通過し、90番ゲートへ向かいました。そして、90番ゲートの窓から外を見ると、駐機場に自分のバッグがぽつんと置かれているのが見えたそうです。



実際に窓から見えた風景をオーリアンズさんが撮影した写真が以下。赤い印に囲まれた黒い物体が、オーリアンズさんのカバンです。





オーリアンズさんは「カバンはただ駐機場にぽつんと鎮座していただけでした。一番イラッとしたのは、私が見ている時に誰かがカバンの前を通ったのですが、カバンを受け取るのは自分の仕事ではないというかのように、そのまま通り過ぎてしまったことです」と述べています。



オーリアンズさんは近くにいたユナイテッド航空の従業員を捕まえて事情を説明しました。従業員は「そんなことは今まで遭遇したことがありません」と驚きながら、カバンを取りに行ってくれたとのこと。最終的に、オーリアンズさんはニューヨークの空港に到着してから4時間後にカバンを受け取ることができたそうです。



オーリアンズさんは「すべてうまくいきました。本当に幸せなことです。駐機場で荷物を眺めるなんて、本当に素晴らしい旅でした」と述べています。なお、オーリアンズさんは後日、ユナイテッド航空から「あなたが空港で紛失したカバンについて現在捜索中なので、見つけたらご連絡差し上げます」というメールを受け取ったそうです。