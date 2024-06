2024年06月12日 08時00分 メモ

空港で行方不明になった荷物をApple Watchで追跡したところ空港の従業員が荷物を盗んだことが発覚



アメリカ・フロリダ州のフォートローダーデール・ハリウッド国際空港で貴重品入りの荷物が行方不明になった乗客が、Apple Watchから発信される信号を頼りに追跡したところ、なんと空港の小売店で働く男が荷物を盗んで家に持ち帰っていたことが判明しました。



Flyer tracks down missing bags to FLL worker’s home — he’s now facing a felony

https://www.local10.com/news/local/2024/06/04/flyer-tracks-down-missing-bags-to-fll-workers-home-hes-now-facing-a-felony/





Airline passenger tracks missing bag to home of airport worker, who is charged with felony theft | CNN

https://edition.cnn.com/travel/airline-passenger-tracks-missing-bag-felony-theft/index.html



2024年3月3日、フォートローダーデール・ハリウッド国際空港から飛び立つ予定だったスピリット航空のフライトがキャンセルとなり、預け入れ済みだった荷物がターミナルのベルトコンベアで乗客に返却されることになりました。ところが、大学生のパオラ・ガルシアさんの荷物は一向にベルトコンベアに流れてこなかったとのこと。



ガルシアさんがスピリット航空に預けたスーツケースには、MacBookやApple Watch、iPad、宝石類、高級ブランドの服といった貴重品が入っており、ガルシアさんは2時間待ったそうですが荷物は返ってきませんでした。ガルシアさんがスピリット航空の従業員にこのことを伝えると、従業員は荷物をガルシアさんの自宅に送るから住所を教えてほしいと言ってきたそうです。



スピリット航空の従業員に住所を教えていったんは帰宅したガルシアさんでしたが、翌朝になってスーツケース内のApple Watchから発信される信号を「探す」アプリで確認したところ、Apple Watchは空港内ではなく付近の民家にあることがわかりました。「荷物が誰かに盗まれたのではないか」と考えたガルシアさんは、大学のテストのためすぐにMacBookが必要だったこともあり、直接Apple Watchのある住所に向かいました。





ガルシアさんがApple Watchの信号が発信されている住所に到着したところ、家の付近にはいくつかのスーツケースが散らばっていたとのこと。怪しいと思ったガルシアさんは動画と写真でその様子を撮影し、警察に電話して連絡しました。



フロリダ州ブロワード郡の保安官事務所がこの家の住人を調べた結果、ジュニア・ジェネウス・バジールという男が犯人候補に浮上しました。バジールはフォートローダーデール・ハリウッド国際空港にある小売店・レストランチェーンのParadies Lagardère Travel Retailで働いており、ガルシアさんの荷物が行方不明になった当日も空港で勤務していました。



捜査の一環として法執行機関が入手した監視カメラの映像には、バジールがガルシアさんのものと思われるスーツケースを物色する姿が写っていました。





バジールはMacBookなど金目のものを取り出して別のバッグに入れ、スーツケースは透明な袋に入れていました。このスーツケースは、バジールが勤務する店舗の裏に放置されていたとのこと。





保安官らがバジールのところを訪れた時には、すでにスーツケースの中身は処分された後でしたが、バジールは重窃盗罪で逮捕・起訴されました。バジールは無実を主張しており、次の出廷日は8月23日に予定されているとのことです。



スピリット航空は地方ニュースメディアのLocal 10 Newsの取材に対し、「これまでのところ事件にスピリット航空の従業員が関与した証拠はありませんが、礼儀としてお客様に弁済小切手を発行いたしました。私たちはこのような申し立てがあったことを真剣に受け止め、調査を行っています」とコメント。





また、バジールが勤務していたParadies Lagardère Travel Retailの広報担当者は、「私たちはこの問題を非常に深刻に受け止めています。事件が判明してすぐにこの従業員は解雇されました。警察の捜査が現在進行中であるため、私たちは捜査に協力しています。詳細については、フォートローダーデール警察に問い合わせることを推奨します」という声明を発表しました。



警察の報告書には、一体どのようにしてバジールがスーツケースを持ち去ったのかが説明されていません。被害を受けたガルシアさんは、「個人的には、空港で窃盗をしているのはバジール1人ではなくグループだと思います。1人でバッグを持っていくことはできません」と述べ、複数犯の可能性があると主張しています。