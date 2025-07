学生ローンの借金がある人は選挙で投票したり政治活動に関わったりする可能性が高い

Student loan debt doesn't deter civic engagement — it may actually drive it, new research suggests https://www.psypost.org/student-loan-debt-doesnt-deter-civic-engagement-it-may-actually-drive-it-new-research-suggests/ アメリカでは多くの成人が学生ローンの借金を抱えており、近年は高騰する大学授業料や賃金の停滞なども相まって、学生ローンは政治的な争点のひとつとなっています。特に若い世代のアメリカ人や進歩的な政策立案者にとってこの傾向は顕著ですが、学生ローンによる借金の有無が政治行動に与える影響については、これまでほとんど研究されてきませんでした。

大学の授業料が急激に上昇 しているアメリカでは、4000万人以上の成人が学生ローンの借金を抱えており、その総額は1兆8000億ドル(約270億円)に達します。フロリダ大学の政治学者である デヴィッド・マクドナルド 助教が行った研究では、学生ローンの借金がある人はそうでない人と比べて、選挙で投票したりその他の政治活動に関わったりする可能性が高いことがわかりました。 Student Loan Debt and Participation in American National Elections - David Macdonald, 2025 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10659129251331004

2025年07月21日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

