日本と同じくアメリカでも公共の場所にある金属の窃盗事件が爆発的に増加している

日本では換金を目的とした金属の盗難が相次いでおり、 鉄製の側溝のふた が盗まれたり、太陽光発電施所から 銅線 が盗まれたりする事件がこれまでに発生しています。こうした金属窃盗事件はアメリカでも増えていて、ニューヨーク・タイムズがその状況と原因を解説しています。 Metal Thieves Are Stripping America’s Cities - The New York Times https://www.nytimes.com/2024/07/09/us/copper-theft-heavy-metal.html 警察庁へ取材した 産経新聞 によると、日本において警察が認知した2023年の金属窃盗事件は前年比5908件増の1万6276件だったとのこと。 NHK は「統計を取り始めた2020年から3年で件数が3倍に増加した」と伝えており、金属窃盗事件が短い期間で急増していることがわかります。金属窃盗事件では特に銅線が狙われることが多く、太陽光発電所の中には「アルミニウムケーブルを使用している」と明示して窃盗を未然に防ごうとしているところもあるようです。

2024年07月21日 08時00分00秒 in Posted by log1p_kr

