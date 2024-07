100％生分解性で食品包装などに使える「オオムギプラスチック」を研究者が発明、5年以内にプロトタイプが製造される可能性も

プラスチックに植物由来の原料を用いた「 バイオプラスチック 」の存在を知っている人もいるはずですが、植物原料だからといって必ずしも自然に分解されやすいというわけではなく、自然の微生物によって分解される「 生分解性プラスチック 」とバイオプラスチックは異なるものです。デンマーク・ コペンハーゲン大学 の研究者らは オオムギ 由来で100%生分解性のプラスチックを発明し、この新素材が将来的にプラスチックによる環境汚染を食い止める役に立つ可能性があると主張しました。 Researchers invent one hundred percent biodegradable "barley plastic" – University of Copenhagen https://news.ku.dk/all_news/2024/06/researchers-invent-one-hundred-percent-biodegradable-barley-plastic/

2024年07月01日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

