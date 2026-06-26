2026年06月26日 18時10分 AI

トランプ政権がOpenAIに「GPT-5.6」のリリースを遅らせるよう要請



OpenAIの次期大型モデル「GPT-5.6」について、潜在的な安全保障問題への懸念から、トランプ政権がリリースを遅らせるように要請していることが明らかになりました。



Trump Administration Asks OpenAI to Stagger Release of New Model Over Security Concerns — The Information

https://www.theinformation.com/articles/trump-administration-asks-openai-stagger-release-new-model-security-concerns



OpenAI will delay GPT-5.6 after Trump administration request | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/957372/openai-will-delay-gpt-5-6-after-trump-administration-request





Trump administration asks OpenAI to limit release of GPT-5.6

https://www.axios.com/2026/06/25/trump-administration-openai-gpt-model-release



ニュースサイト・The Informationによると、OpenAIのサム・アルトマンCEOは従業員に対し、連邦政府からの要請に従って、GPT-5.6を少数の企業顧客グループのみにアクセスを許可する「限定プレビュー形式」でリリースすると伝えたとのこと。期間中は政府がケースバイケースで顧客によるアクセスを承認する形になり、提供先は20社ほどに絞られることになります。





これは、Anthropicの「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」が、アメリカ政府による指示で提供停止になっているのと同様の措置だとみられます。



Anthropicがアメリカ政府の指示で「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」の提供を停止 - GIGAZINE





ニュースサイト・Axiosによると、AnthropicがFableやMythosの提供停止を求められるよりも前から、OpenAIは政権と積極的に協議していたとのこと。



2026年6月にトランプ大統領は、AI企業が新しいAIモデルをリリースする前に行う自主的なテストの手段を確立するよう複数の政府機関に指示する大統領令に署名しています。



なお、アルトマンCEOはGPT-5.6を数週間以内にリリースしたい意向だとのこと。一方で、新規株式公開の計画については2027年への延期を検討していると報じられています。

