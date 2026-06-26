2026年6月26日のヘッドラインニュース

旦那がリビングで『ぎゃーーーーしんじゃうー！！ママ！ママーーーーー！！！！』って叫んでるから見に行ったらパスタ茹でたお湯を流しに流してたらキッチンに置いてた水槽からウナギが飛び出してボイルされたらしい。