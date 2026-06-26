2026年6月26日のヘッドラインニュース
TVアニメ『ひぐらしのなく頃に』全26話が、株式会社インフィニット公式YouTubeチャンネルで期間限定無料配信中です。配信期間は2026年6月23日(火)18時から7月22日(水)23時59分まで。2006年に放送された第1期を一挙に視聴でき、鬼隠し編、綿流し編、祟殺し編、暇潰し編、目明し編、罪滅し編までをまとめて楽しめます。
【公式】『ひぐらしのなく頃に』1～26話【2026/7/22(水)まで期間限定配信】 - YouTube
／— インフィニット ∞ 公式アカウント (@Infinite_PRdayo) 2026年6月23日
⛩ ひぐらしのなく頃に シリーズ ⛩
本日18時よりYouTube無料配信開始！
＼
無印・解の配信スケジュールは画像をチェック✅
「ひぐらしのなく頃に」ご視聴はこちらから
▶︎https://t.co/QcLJV8Rcfk#ひぐらしのなく頃に pic.twitter.com/AhGLaIdsVx
今回の無料配信では、第1期に続いて『ひぐらしのなく頃に解』『礼』『煌』『業』『卒』も順次配信予定。シリーズの配信スケジュールは以下の通りです。
・『ひぐらしのなく頃に』全26話：2026年6月23日(火)18:00～7月22日(水)23:59
・『ひぐらしのなく頃に解』全24話：2026年6月29日(月)18:00～7月28日(火)23:59
・『ひぐらしのなく頃に礼』全5話：2026年7月4日(土)18:00～8月3日(月)23:59
・『ひぐらしのなく頃に煌』全4話：2026年7月4日(土)18:00～8月3日(月)23:59
・『ひぐらしのなく頃に業』全24話：2026年7月6日(月)18:00～8月5日(水)23:59
・『ひぐらしのなく頃に卒』全15話：2026年7月13日(月)18:00～8月12日(水)23:59
『ひぐらしのなく頃に』は、昭和58年の雛見沢を舞台に、綿流しの祭をめぐる連続怪死事件と村に隠された謎を描くミステリーホラー作品。アニメ放送20周年と新作TVアニメーション制作決定で再び注目が集まる中、シリーズをまとめて振り返る好機となっています。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
子1が毒みたいなバタートースト作って食べてたから慌てた pic.twitter.com/n3Sx052G3B— みつ (@mimimimimitsu32) 2026年6月25日
旦那がリビングで『ぎゃーーーーしんじゃうー！！ママ！ママーーーーー！！！！』って叫んでるから見に行ったらパスタ茹でたお湯を流しに流してたらキッチンに置いてた水槽からウナギが飛び出してボイルされたらしい。— ナシヒサシ (@kusai3) 2026年6月25日
普通にダメだったから今から食うよ pic.twitter.com/HqdmsYrvYi— ナシヒサシ (@kusai3) 2026年6月26日
休講(休講とは言ってない) pic.twitter.com/pYi862Tzs9— 🎀もったいない🎀 (@oderneissee) 2026年6月26日
ダクトの吸引力エグすぎて肉吸い込まれてく pic.twitter.com/y9olLeRZeR— さけのみ🍺@面白ツイート (@Sakenmilove) 2026年6月25日
Xを開くたびに理由を問い詰めるアプリを作ってやっているんですけど、すごく嫌な気持ちになっていい感じ pic.twitter.com/oZvWCMQJHL— けんすう (@kensuu) 2026年6月25日
先生だいぶサッカー見たそうですき— ぱらけー (@prprchhn) 2026年6月25日
#九州大学最高の瞬間 pic.twitter.com/CgOC81lDPD
関西人は物を失くしたとき 「AirPodsどっかいった」 「iPhoneどっかいった 」と言います。基本的に物に自我があります。— ℳℴℯ (@mmmmnyan23) 2026年6月25日
反射しまくりの被写体を撮影する時はこんな感じで撮ってます📸 pic.twitter.com/n4ogqYJVOk— ヤっさん (@yasuyuking0827) 2026年6月24日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
スーパーカミオカンデが超新星背景ニュートリノの兆候... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
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マイクロン純利益15倍、株価16%急騰 韓国発の半導体株売りから一転 - 日本経済新聞
エクスプローラーで ZIP ファイルを展開すると「圧縮 (zip 形式) フォルダーは無効です」エラーが発生する | Microsoft Japan Windows Technology Support Blog
広告がなければサイトを運営できないのは理解できるが、全画面を覆うような広告を出されると面倒になって、サイトを見るのを諦める人もいる→サイト運営者も苦労している - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
(おじさん)— 「鍋に弾丸を受けながら」公式【TVアニメ化決定】 (@nabenitama) 2026年6月25日
美 少 女、
世界クレイジーグルメ旅、
はじまる――
🍔🍜🍕🍣🍖🍙🍟🥟🍩🌮
「鍋に弾丸を受けながら」
🎊2027年TVアニメ化決定🎊
🌮🍩🥟🍟🍙🍖🍣🍕🍜🍔
ティザービジュアル解禁✈
制作はJ.C.STAFF🍲#なべたま pic.twitter.com/8r012Q7cgZ
【重要】コンテンツガイドラインの改定経緯、今後の運用方針および適用時期について | ファンティア スポットライト[Fantia Spotlight]
【 めっちゃカメレオン】お絵描きかくれんぼゲーム！まさかの最後まで生存する堂々たるユニコオオオオン！編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画
『BAAHUBALI: THE ETERNAL WAR PART 1（原題）』制作にスタジオカラーが参加いたします | 株式会社カラー
エミール – taigaai
←マウス 液タブ→ pic.twitter.com/axWHRJzDUw— 大牙アイ🦈🦈 (@taigaai4649) 2026年6月25日
カタログ「ティアズマガジン156」に掲載されたサークルインタビュー記事「FrontView」をWEB公開しました。— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年6月26日
●エビコ さん（しじましい）@abcodefhttps://t.co/T8SVhkQdLz
●neb さん（nebulian）@nebulian2https://t.co/OvqxpDipPp
●さかなかなすか さん（かなりあ食堂）@heronnheronn… https://t.co/EqmBqF1jHV pic.twitter.com/WzT95hLfGW
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 制作過程における不手際についてのお詫び
なお本件は、劇場アニメ制作スタッフの皆様、『ケロロ軍曹』原作者様ならびに編集
部様は一切関与しておりません。作品制作に関わる皆様にご迷惑とご心配をおかけし
ましたことにつきましても、深くお詫び申し上げます。
階層都市断片集 - つくみず / 第1話 原子力潜水艦 | くらげバンチ
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
本田「主審どこすか？」— いみぎむる (@imigimuru) 2026年6月25日
実況「エルサルバドルです」
本田「・・・・・・」
この流れ笑ったw
◆新商品（衣・食・住）
「アイソカルⓇ ゼリー もっとハイカロリー」レモン味新発売｜ネスレ日本
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