2026年05月19日 20時00分 AI

強力なAIモデルのリリース前に政府のテストと承認を義務づけるよう数十人のMAGA支持者がトランプ大統領に要求



ドナルド・トランプ大統領の支持基盤となっているMAGA(メイク・アメリカ・グレート・アゲイン)支持者ら数十人が、AI開発企業が強力なAIモデルを公開する前に政府がテスト・承認するよう求める書簡に署名したことが明らかになりました。



Scoop: 60+ MAGA allies tell Trump to vet AI before release

https://www.axios.com/2026/05/18/trump-ai-steve-bannon-humans-first-letter



Conservatives urge Trump to review and approve powerful AI models

https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/4572281/conservative-group-trump-test-powerful-ai-models/



Dozens of MAGA voices confront Trump over major disagreement - Raw Story

https://www.rawstory.com/white-house-artificial-intelligence/



テクノロジーは人間を置き換えるのではなく人間を助けるべきだと主張する保守系団体のHumans First(ヒューマン・ファースト)は、「最も強力なAIモデルが一般に普及する前に、政府によるAIモデルの試験と承認を義務づけるべきだ」とトランプ大統領に求める書簡を作成しました。



この書簡には保守派の反AI活動家であるエイミー・クレマー氏やブレンダン・スタインハウザー氏など、60人以上の声高なMAGA支持層が署名したとのこと。署名した人の中には、2017年にトランプ大統領が当選した際にホワイトハウスの首席戦略官を務め、記事作成時点では人気ポッドキャスト番組「War Room」のホストを務めるスティーブン・バノン氏も含まれます。



バノン氏は1年以上前から、AIが雇用に与える壊滅的な影響についてMAGA支持者らに警告を発してきました。バノン氏はニュースメディアのAxiosに対し、「この書簡によって私たちは次の段階に進むことになります。この書簡にはAIモデルの義務的な検査と、政府の承認が必要であることが明記されています」とコメントしました。



Humans Firstは作成した書簡の中で、最も強力なAIシステムは将来的に生物兵器の設計や重要インフラへの侵入、金融市場の操作などに使用される可能性があるため、潜在的に危険なAIシステムが配備される前に政府の試験や承認が必要だと指摘。「これはあなた(トランプ大統領)が大統領在任中に一貫して示してきた、強固で信念に満ちており、かつ現実的なリーダーシップそのものです」と書簡には記されています。



by Gage Skidmore



今回の書簡では、AI開発企業の幹部たちを「エリート」と呼んで非難しています。書簡には「アメリカは、選挙で選ばれていないエリートたちが何の安全対策や責任追及もなく、国民を実験台にするのを許してきたから世界で最も偉大な国になったわけではありません。アメリカ・ファーストとはアメリカの強さや安全保障、そして国民の保護を最優先に考えることを意味しています」と記されています。



さらにHumans Firstは書簡の中で、「世界最大級のAI企業は、ますます強力なシステムを構築しようと競い合いながら、ほとんど責任を問われることなく運営されている企業もあります。こうした企業が自らを律することを期待することはできません」と主張しました。





トランプ大統領の就任以降のアメリカ政府は、AIの主導権をアメリカが握ることを目指し、AI規制には消極的な姿勢を示してきました。しかし今回の書簡は、一部の熱烈なトランプ支持者でさえ、AI規制においては反対の立場を取っていることを浮き彫りにしています。



なお、2026年4月にはAnthropicの「Claude Mythos」といった最新AIがサイバー攻撃に悪用されるリスクが浮上し、アメリカ政府もAIモデルの事前審査を検討していることが報じられています。



米、AIモデルの事前審査検討か サイバー攻撃悪用の恐れで警戒 | 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20260505/k00/00m/030/089000c

