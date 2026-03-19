2026年03月19日 14時00分 メモ

アメリカ政府が新たな政府ドメイン「aliens.gov」を登録、エイリアンに関する情報公開の準備の可能性



アメリカ政府が使用する政府ドメインに、新しく「aliens.gov」が登録されたことが判明しました。ドメイン名にaliens(エイリアン)という文字列が入っていることから、ドナルド・トランプ政権が進めているエイリアン関連の情報公開に向けたものではと推測されています。



Government Registers Aliens.Gov Domain

https://www.404media.co/government-registers-aliens-gov-domain/





The U.S. Government Just Bought a Suspicious One-Word .Gov Domain, and It's Tied to Aliens

https://www.vice.com/en/article/the-u-s-government-just-bought-a-suspicious-one-word-gov-domain-and-its-tied-to-aliens/



Government Registers Aliens.Gov Domain as Next Distraction From Everything Else

https://gizmodo.com/government-registers-aliens-gov-domain-as-next-distraction-from-everything-else-2000735217



2026年3月18日、海外メディアの404 Mediaが「アメリカ政府が新たに『aliens.gov』という政府ドメインを登録した」と報じました。





登録は国土安全保障省の傘下にあるサイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)を通じて行われました。CISAは連邦政府の「.gov」ドメインシステムを監督し、政府に代わってドメインを登録する役割を担っています。



記事作成時点では「aliens.gov」ドメインに関連付けられたウェブサイトは存在しませんが、ドメイン名に「aliens」という文字列が入っていることから、エイリアンに関する情報公開に使われる可能性があると推測されています。



一部の人々はアメリカ政府に対し、「エイリアンやUFO(未確認飛行物体)に関する情報を隠しているのでは」という疑念を持っています。政府側もたびたびエイリアンやUFO関連の情報を公開しており、アメリカ国防総省がUFO対応のために2022年7月に設立した「全領域異常解決局(AARO)」は、開設からの6カ月間だけでアメリカ軍から数百件ものUFOに関する報告を受け取ったと発表しました。



一方で、全領域異常解決局は2024年の報告書で、未確認異常現象(UAP)の目撃情報が地球外生命体の技術であることを確認した証拠はないと報告しています。



国防総省のUFO調査当局が「異星人の存在を示す証拠はいまだ見つかっていない」と発表 - GIGAZINE





そんな中、元アメリカ大統領のバラク・オバマ氏は2026年2月に出演したポッドキャスト番組の中で、「エイリアンは実在するが、私は見たことがありません。彼らは捕まってもいませんし、エリア51や地下施設に収容されているわけでもありません。巨大な陰謀があって、それをアメリカ合衆国大統領から隠ぺいしていたのでない限りはですが」と発言しました。当該発言は、以下の埋め込み動画の44分3秒付近から聞くことができます。



Barack Obama BREAKS SILENCE on Trump's ape video, Bad Bunny, and 2028 election - YouTube





オバマ氏は後にこの発言について補足し、エイリアンが存在すると言ったのはあくまで宇宙の広大さを念頭に置いたもので、大統領の任期中にエイリアンが人間と接触したという証拠は一切見ていないと主張しています。



この発言を受けてトランプ氏は2月19日、国防総省をはじめとする政府機関に対し、エイリアンやUFOに関する政府記録の公開を指示する意向を示しました。



地球外生命体に関する記録、トランプ氏が政府機関に公開指示へ - CNN.co.jp

https://www.cnn.co.jp/usa/35244153.html



今回の「aliens.gov」ドメイン登録はトランプ氏の指示から約1カ月に行われたこともあり、エイリアン関連の情報公開に新ドメインが使用される可能性があります。



なお、アメリカのピート・ヘグセス国防長官はエイリアン関連の情報公開がいつになるかは確信が持てないとしています。ヘグセス氏は、「現在は担当チームが情報公開に取り組んでいます」「どうなるか様子を見ましょう。私も皆さんと同じように、公開された文書をレビューして内容を確認したいと思います」とコメントしました。

