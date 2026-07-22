TSMCがチップの受託製造価格を最大10％引き上げへ、HPCチップの場合はさらに10％～15％の追加料金
半導体受託製造の業界最大手・TSMCが、2027年から受託価格を最大で10％引き上げる予定であることを、日経アジアが関係者からの情報として報じました。
Exclusive: TSMC to raise chipmaking prices by up to 10% from 2027 - Nikkei Asia
https://asia.nikkei.com/business/technology/exclusive-tsmc-to-raise-chipmaking-prices-by-up-to-10-from-2027
TSMC、受託価格上げ 最大10%、材料費などコスト増 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO97686850R20C26A7TB1000/
Contract chipmaker TSMC to raise prices by up to 10% in 2027, sources say | Reuters
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tsmc-raise-chipmaking-prices-by-up-10-2027-nikkei-asia-reports-2026-07-21/
TSMC eyes price hikes of up to 25% on chip production services in 2027, report claims — plans to raise baseline prices by 5% to 10% on advanced nodes | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-eyes-price-hikes-of-up-to-25-percent-on-chip-production-services-in-2027-report-claims-plans-to-raise-baseline-prices-by-5-percent-to-10-percent-on-advanced-nodes
TSMC admits it's 'jealous' of memory chipmakers' margins, but is limiting its own price hike because its customers would not survive price increases of 'four to five times' | PC Gamer
https://www.pcgamer.com/hardware/tsmc-admits-its-jealous-of-memory-chipmakers-margins-but-is-limiting-its-own-price-hike-because-its-customers-would-not-survive-price-increases-of-four-to-five-times/
TSMCが値上げの方針を顧客に伝えたことは2026年6月に明らかになっていましたが、日経アジアは関係者2名からの情報として、値上げ幅が最大で10％であると報じています。
半導体製造大手のTSMCが値上げを検討中との報道、NVIDIAやAppleに影響か - GIGAZINE
値上げの要因としては材料費の高騰などのほか、アリゾナ州で建設する工場のコスト上昇分を相殺することなどが挙げられています。
TSMCがアリゾナ州で4つの2nmファブを追加建設することを決定 - GIGAZINE
既報の通り、値上げは顧客に2026年6月に伝えられて7月には最終決定し、2027年初めから適用される予定です。
今回のように、ただちに値上げを行わずに顧客と交渉を行った上で値上げ実施まで猶予を設けた点について、業界幹部は「それほど攻撃的ではないアプローチを選択した」という見解を示しました。
なお、半導体メーカーではすでにIntelやAMDが値上げを実施済みで、TSMCの関連企業であるVIS(Vanguard International Semiconductor)も値上げを実施しています。
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in AI, ハードウェア, Posted by logc_nt
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