2021年11月24日 11時30分 ハードウェア

4000億円の支援で世界最大の半導体ファウンドリ「TSMC」が日本に新工場を建設、アメリカにもSamsungが新工場建設へ

by 李 季霖



台湾の半導体製造会社であるTSMCが、日本政府からの約4000億円の補助金により、熊本県に新しく工場を建設することが決まりました。さらに、Samsungが170億ドル(約1兆9500億円)を投じてアメリカのテキサス州に新工場を建設することが発表されるなど、長引く半導体不足を受けて半導体生産体制の再編が急ピッチで進められています。



Japan to allocate $5.2 bln to fund chip plants by TSMC, others - Nikkei | Reuters

https://www.reuters.com/technology/japan-allocate-52-bln-fund-chip-plants-by-tsmc-others-nikkei-2021-11-23/



Samsung says it will build $17B chip factory in Texas | AP News

https://apnews.com/article/technology-business-austin-texas-taiwan-35d38afb0b45569f9e5fba540453ce29



日本経済新聞は2021年11月23日に、日本政府が半導体生産企業の支援のために編成した予算約6000億円のうち、約4000億円をTSMCが熊本県に建設する新工場に拠出すると報道しました。残りの約2000億円はアメリカの半導体メーカー・Micronおよび日本の半導体メーカー・Kioxiaなどの工場増設の支援に使われる見通しとのことです。



TSMCは、10月に公開した2021年第3四半期の決算発表の中で、日本に新工場を建設する考えを示していました。この新工場には、総額約70億ドル(約8000億円)の建設費が必要で、ソニーがそのうち約5億ドル(約570億円)を合弁会社を通じて出資することが決まっています。さらに、今回の報道により、建設費の約半分を日本政府が支援することがわかりました。





アメリカでも、半導体生産体制の強化が進んでいます。AP通信は11月24日に、Samsungがアメリカのテキサス州オースティン郊外に170億ドル規模の半導体工場を建設する予定だと報じました。伝えられるところによると、Samsungは2022年にテキサス工場の建設を開始し、2024年後半の操業開始を目指しているとのこと。



テキサス州知事のグレッグ・アボット氏は「この事業は、外国からテキサス州への直接投資としては史上最大です」と話しました。また、SamsungのKinam Kim副会長は、テキサス州を選定した理由について「アメリカ政府からのインセンティブや地元インフラの安定性など、さまざまな要因を考慮して決定しました」と説明しました。



2020年から続く半導体不足は、ゲーム機からスマートフォン、自動車まで幅広い業界に打撃を与えており、これに対応すべく半導体メーカーらは製造拠点の分散化を急いでいます。



by Marco Verch Professional Photographer



アメリカの市場調査会社・CFRAのアナリストであるアンジェロ・ジーノ氏は、「サプライチェーンが地理的に多様化することは理にかなっています。今後も、半導体ファウンドリがアメリカや欧州での新しい生産計画を発表するのは明らかでしょう」と話しました。



ジーノ氏によると、半導体メーカーがアメリカでの生産体制を強化する動きを見せているのは、アメリカ政府が計画を進めている半導体補助金の予算案が議会で承認されるのを見越してのことだとのこと。アメリカの半導体生産が増強されれば、将来的な半導体の供給不足の懸念が軽減され雇用が創出されるとともに、半導体に補助金を出している中国などへの対抗にもなると期待されています。