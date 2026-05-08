2026年5月8日のヘッドラインニュース

かわいい妹ちゃんが、ANAで直接購入した予約便が機材メンテで翌日のUnited便に自動変更になったけど、今日中に出発したい。ANAに電話したらどうにもできないって言われたっていうので、代わりにUnitedに電話して今日出発のANA便に再度変更してもらった。これはANAがどうにかすべき案件だったと思うよ？