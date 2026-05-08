2026年5月8日のヘッドラインニュース
帝国データバンクが独自に算出している、食卓への影響度を示す「カレーライス物価」によると、カレーライス1食あたりの価格は362円となり、年明けのピークからやや落ち着きを見せ始めたことが分かりました。内訳を見ると、高騰していた米価格の落ち着きが全体を押し下げる一方で、野菜や肉類など具材の高値が続いています。
足元では「カレーショック」ともいえる急激な値上がりは一服しつつあるものの、1年前と比較して6.8％の上昇であり、インフレが食卓を直撃しています。さらに円安や中東情勢の悪化による原油高などが食品価格に波及する懸念もあり、今後は夏以降に再び上昇へ転じる可能性があるとのこと。物価高はまだしばらく続きそうです。
「カレーライス物価指数（2026年基準改定）」調査 ―2026年3月｜株式会社 帝国データバンク[TDB]
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260508-curry2603/
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
いよぎん、個人株主が社名変更を提案、いよぎんホールディングスの社名をいよぎん株主阿鼻叫喚ホールディングスとする。 pic.twitter.com/1zayi6hiq4— ありゃりゃ (@aryarya) 2026年5月8日
著者紹介で私の紹介までしてくれるのズルい…… https://t.co/z5yu1TeSIl pic.twitter.com/BJnpnPzlOQ— かれん(カラフルスクリーム) (@karen_colorful) 2026年5月7日
暇すぎてDVDのアレを再現するマシン作ってたら連休終わった..— ゆうもや (@takex5g) 2026年5月7日
角に当たると爆裂レインボーに光る pic.twitter.com/QlTobdhEFj
うちの祖母(82歳)が趣味でやってるちぎり絵を見てくれませんか…描いてるのではなく和紙をちぎって貼り付けているんですよ… pic.twitter.com/tnJOX8sPHS— はつね (@fagchoco45) 2026年5月7日
昨日のスパコミ pic.twitter.com/l1ta2C34Wo— 西沢ぼん (@bon_creation) 2026年5月7日
行間しか読めない pic.twitter.com/QEadrL9uVZ— やじるし (@chanomach) 2026年5月7日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「だだちゃ豆」のおいしさ、開花や実の成熟促す遺伝子のおかげ 山形大 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
コイルなしで発振する電子回路を実現 | 理化学研究所
通信不要で賢く判断するAIへ 少量データで動く省電力技術を開発 ― Few-shot 学習と知識蒸留で精度向上と消費電力削減を両立―
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市自民が選挙で圧勝した原因は…やっぱり安倍さんのおかげでした ユーチューブ動画をＡＩで分析して見えたもの【データ・インサイト】 | NEWSjp
上野の「アメ横」に道を塞ぐテーブルや椅子、上野署が３０席分を押収…指導に従わなかった居酒屋から : 読売新聞
実の娘に性的暴行加えた大門広治被告（54）懲役8年が確定 期限までに上告せず 被害受けた娘「大きな区切りにはなるが、むしろここからがスタート」 今後は民事裁判起こすか検討 | TBS NEWS DIG (1ページ)
トヨタ、22%減で3年連続の減益予想 売上高は初の50兆円超え：朝日新聞
米イラン、攻撃の応酬 双方「反撃」主張 ホルムズ周辺 交渉下、緊張高まる - 日本経済新聞
高市首相、今月中旬にも訪韓 李大統領の地元入り検討：時事ドットコム
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
香港人に「大阪と福岡のどっちが治安悪い？」と聞かれて…福岡人が大阪と福岡の治安をそれぞれの犯罪の質で語りはじめて大阪人は涙 - Togetter
「最終的に妊娠させてるのか」シベリア抑留、許しがたい行為であるが、それを描いたイラストを見るとシベリア女看守という新たなジャンルに目覚めそう - Togetter
かわいい妹ちゃんが、ANAで直接購入した予約便が機材メンテで翌日のUnited便に自動変更になったけど、今日中に出発したい。ANAに電話したらどうにもできないって言われたっていうので、代わりにUnitedに電話して今日出発のANA便に再度変更してもらった。これはANAがどうにかすべき案件だったと思うよ？— けい👨 (@mooooooooomk) 2026年5月7日
これは倫理的観点ではなく防犯、安全の話なんだけど、人をゴミのような目で見るのはやめたほうが良い。— 片陸遼助 (@kuzushinsetsu) 2026年5月8日
人のなかに殺人チンパンジーが混じってた場合、死ぬ可能性がある。 https://t.co/EyUR3yZ3qJ
スタッフのこまめです。— 宇治市観光協会 (@kyotoujikankou) 2026年5月8日
宇治に茶摘み🌿&新茶🍵の季節がやってきました。
車窓から摘み子さんの姿が見られることも☺
大事に手摘みされ匠の技で仕上げられた宇治茶をぜひご賞味ください!!#響けユーフォニアム #宇治市観光センター #ぬい #ぬい活 pic.twitter.com/RIqZTUnnwr
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「リペアセンターにバケモンいるって...」絶対に症状を再現できないと思われたスマートウォッチの不具合を特定して交換対応に→「これお客様が優秀なタイプだ」 - Togetter
東日本大震災の時に2ちゃんねるで不謹慎極まりないタイトルのスレが乱立したがそれを見た東北の被災者の方が「ちょっと笑えて少し気が楽になった」と言っていた - Togetter
WordPress Studio に新機能：npm版 CLI と phpMyAdmin 連携でローカル開発が効率化
お寺に突然、インフルエンサーだと名乗る男性が来た。— 専念寺/ネコ坊主 (@yabumoto610) 2026年5月8日
お寺の写真をパシャパシャ撮り、自慢話が始まった。
「俺の撮った写真はsnsのいいねが多く、来客も増える。
だからこの写真をSNSに載せて宣伝してあげるから、〇〇円くれ」
という内容だった。…
メルカリは、日本マクドナルド株式会社が2026年5月15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」（※1）の玩具付録（※2）について、2026年5月15日から安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間（※３）、出品禁止することをお知らせいたします。… pic.twitter.com/nPQM2W4GRI— 株式会社メルカリ (@mercari_inc) 2026年5月8日
ドコモ前田社長「ahamoだけ遅いということはない」、SNSの噂を否定 - ケータイ Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
任天堂株式会社 ニュースリリース :2026年5月8日 - 当社商品およびサービスの価格変更に関するお知らせ｜任天堂
『Tokyo 7th シスターズ』ゲームアプリサービス終了のお知らせ | 株式会社DONUTS
【とんでもクライシス!】バカゲー探訪記 #66-4「バカゲートゥーザフューチャー」【真相解明編】 - ニコニコ動画
『終わりのセラフ』 – taigaai
初めてのサイン会！ – taigaai
『杖と剣のウィストリア』 – taigaai
FFXIV全楽曲のJASRAC信託および著作物利用条件の更新について | FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
コミカライズ版永久のユウグレ無料話更新されました！🌌— 濱田一/永久のユウグレ②巻3月9日発売 (@hamada_13m) 2026年5月7日
そしてアプリ内でお知らせの通り、次回が最終話となります…
有料話では本日より最終話が配信されています
アニメと異なるもう一つの結末をどうぞ見届けてください❗ pic.twitter.com/IGjSMFA2R1
――集え、碧い迷宮へ。— 『ヤマトよ永遠に REBEL3199』公式 (@new_yamato_2199) 2026年5月7日
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』
6月26日 上映開始
本予告 ▷ https://t.co/k72yCLc1vm
ムビチケ ▷ https://t.co/8J266jYel4
キャラクターデザイン・結城信輝が描き下ろしたメインビジュアル公開！#宇宙戦艦ヤマト pic.twitter.com/kiGOhxKFsb
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』本予告 / 2026.6.26 上映開始 - YouTube
ちいかわたちと一緒に— 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式アカウント (@chiikawa_movie) 2026年5月7日
上映中マナーを学ぼう🎬
✧₊⠀ちいかわマナー講座 CM 決定🎞₊✧
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5月8日より全国のTOHOシネマズで上映されます！
ぜひチェックしてみてください👏
『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
7月24日(金)公開🌺 pic.twitter.com/wgEU3c6OKN
────────────— SEKIRO: NO DEFEAT｜アニメ公式 (@sekiro_nd_anime) 2026年5月8日
『SEKIRO: NO DEFEAT』
メインスタッフ紹介
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2026年劇場版全国公開。
続報をお待ちください。#sekiro #sekirond pic.twitter.com/ZLhwL1Thtq
【DMM pictures10周年】TVアニメ『星降る王国のニナ』 第一夜 「罪のはじまり」 - YouTube
アニメ「魔法科高校の劣等生」スペシャルPV ―Road to 四葉継承編― - YouTube
【メイキング映像③】『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 - YouTube
『紙書籍化 新企画始動!!』 | サイコミ
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『光る君へ』に出演していたロバート秋山が文書を書くシーンでは書家が代筆予定だったが手の形の問題で本人が書いたら「実資の字に似ている」という奇跡が起きていた - Togetter
/／— 【公式】甲子園ブラスバンドフェスティバル (@brassbandfes) 2026年5月8日
💁「響け！ユーフォニアム」合同演奏🎶
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TVアニメ「響け！ユーフォニアム」第2期第9話のエンディングで演奏され、その後も作中や現在公開中の映画「最終楽章… pic.twitter.com/Ujzsszvlkn
⚠ネタバレ注意⚠— NHKドラマ (@nhk_dramas) 2026年5月7日
【#泉京香は黙らない】
「幻の堀田真由・地声バージョン」公開
アフレコ収録した音声で塗り替えてしまう前の堀田さんご自身の声による撮影時の貴重な演技をそのままお見せします。声を使って漫画を描くミカの異様な姿を京香が目撃してしまうあのシーン！https://t.co/zQCVvHQTFG pic.twitter.com/psksaGxKRu
🚨ネタバレ注意🚨#岸辺露伴は動かない【#泉京香は黙らない】— NHKドラマ (@nhk_dramas) 2026年5月8日
「幻の堀田真由・地声バージョン」第2弾
堀田さんご自身の声による撮影時の貴重な演技をそのままお見せします。何千人もの声を取り込んでしまい、苦しむミカを熱演する堀田さんに刮目です！
本編と見比べるにはhttps://t.co/zQCVvHQTFG pic.twitter.com/riPfzRvWhq
《夢までの経緯》— 横山昌義 (@yokoyama_masa) 2026年5月8日
昨年の7月18日、このキャラクターのイメージチェックをやる
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イメージにはまる絵がない。タカシの相棒的な役なので、細くて長いキャラクターにしたい
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7月21日、ダブルインパクトを観る
とあるコンビの左側の人がイメージにピッタリ
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そのコンビが優勝する… https://t.co/bYyonlCYWe
— 映画『アギトー超能力戦争ー』【公式】 (@agito_movie) 2026年5月8日
🚨解禁🚨
津上翔一がファン待望の...
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仮面ライダーアギトに変身
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映画『アギトー超能力戦争ー』
絶賛公開中！
#賀集利樹#アギト#仮面ライダー 生誕55周年記念作#仮面ライダーアギト pic.twitter.com/xEnU4C6Jvq
映画からでも楽しめます。— スター・ウォーズ公式 (@starwarsjapan) 2026年5月7日
＼ 我らの道❗／ https://t.co/efNRaszzTC
◆新商品（衣・食・住）
累計55万回の人気サービス「酒ガチャ」から「お茶・紅茶ガチャ」を販売開始 | KURAND株式会社のプレスリリース
ごろっと果肉、つぶつぶ食感。イチゴの新作ビバレッジ2種が5月11日（月）より登場同日、ネイルブランド「ohora」とのコラボレーションネイルもスターバックス公式オンラインストアにて発売 - スターバックス ストーリーズ
🍓🍓🍓🍓5/11(月) START🍓🍓🍓🍓#ごろっとイチゴミルク— スターバックス コーヒー (@Starbucks_J) 2026年5月8日
イチゴのごろっとした果肉感🍓と
ふわふわにブレンドしたミルク🥛で、
やさしい甘さに包みこまれる一杯.。o○#イチゴチョコレートフラペチーノ®
甘酸っぱいストロベリーソース🍓と、ミルクのコク🥛… pic.twitter.com/rylUzHdkh2
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