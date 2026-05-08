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2026年5月8日のヘッドラインニュース


帝国データバンクが独自に算出している、食卓への影響度を示す「カレーライス物価」によると、カレーライス1食あたりの価格は362円となり、年明けのピークからやや落ち着きを見せ始めたことが分かりました。内訳を見ると、高騰していた米価格の落ち着きが全体を押し下げる一方で、野菜や肉類など具材の高値が続いています。

足元では「カレーショック」ともいえる急激な値上がりは一服しつつあるものの、1年前と比較して6.8％の上昇であり、インフレが食卓を直撃しています。さらに円安や中東情勢の悪化による原油高などが食品価格に波及する懸念もあり、今後は夏以降に再び上昇へ転じる可能性があるとのこと。物価高はまだしばらく続きそうです。

「カレーライス物価指数（2026年基準改定）」調査 ―2026年3月｜株式会社 帝国データバンク[TDB]
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260508-curry2603/

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







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◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
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上野の「アメ横」に道を塞ぐテーブルや椅子、上野署が３０席分を押収…指導に従わなかった居酒屋から : 読売新聞

実の娘に性的暴行加えた大門広治被告（54）懲役8年が確定　期限までに上告せず　被害受けた娘「大きな区切りにはなるが、むしろここからがスタート」　今後は民事裁判起こすか検討 | TBS NEWS DIG (1ページ)

トヨタ、22%減で3年連続の減益予想　売上高は初の50兆円超え：朝日新聞

米イラン、攻撃の応酬　双方「反撃」主張　ホルムズ周辺　交渉下、緊張高まる - 日本経済新聞

高市首相、今月中旬にも訪韓　李大統領の地元入り検討：時事ドットコム

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
香港人に「大阪と福岡のどっちが治安悪い？」と聞かれて…福岡人が大阪と福岡の治安をそれぞれの犯罪の質で語りはじめて大阪人は涙 - Togetter

「最終的に妊娠させてるのか」シベリア抑留、許しがたい行為であるが、それを描いたイラストを見るとシベリア女看守という新たなジャンルに目覚めそう - Togetter




◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「リペアセンターにバケモンいるって...」絶対に症状を再現できないと思われたスマートウォッチの不具合を特定して交換対応に→「これお客様が優秀なタイプだ」 - Togetter

東日本大震災の時に2ちゃんねるで不謹慎極まりないタイトルのスレが乱立したがそれを見た東北の被災者の方が「ちょっと笑えて少し気が楽になった」と言っていた - Togetter

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ドコモ前田社長「ahamoだけ遅いということはない」、SNSの噂を否定 - ケータイ Watch

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
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『Tokyo 7th シスターズ』ゲームアプリサービス終了のお知らせ | 株式会社DONUTS

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