古代マヤ文明の「819日周期の暦の謎」がついに解明か、45年もの期間における天体の運行と同期していることが判明

Anthropologist pair solve the mystery of Mayan 819-day count https://phys.org/news/2023-04-anthropologist-pair-mystery-mayan-day.html

Bridging Time and Space: Researchers Decipher Ancient Mystery of Maya Calendar https://scitechdaily.com/bridging-time-and-space-researchers-decipher-ancient-mystery-of-maya-calendar/

古代マヤ文明の遺跡から発掘される碑文の中には、819日周期のものがあり、一体なぜ819という数字なのかという謎はこれまで多くの学者を悩ませてきました。一説には、古代マヤ人にとって聖なる数字だった「7」「9」「13」をかけたからだとも言われてきましたが、新しい研究により819日は地球から見える惑星の周期と関連したものだということが示されました。 The Maya 819-Day Count and Planetary Astronomy | Ancient Mesoamerica | Cambridge Core https://doi.org/10.1017/S0956536122000323

2023年05月08日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

