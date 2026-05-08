Anthropicがバグ報奨金プログラムを誰でも参加可能に変更、最高1万ドルの報奨金を約束
AIモデル「Claude」シリーズの開発元として知られるAnthropicが、バグ報奨金プログラムを一般公開しました。これまではセキュリティ研究者のみが報告可能でしたが、今後は誰でもプログラムに参加して、バグを報告して報奨金を受け取ることができるようになります。
Our security bug bounty program is now public on HackerOne.— Anthropic (@AnthropicAI) May 7, 2026
We've run the program privately within the security research community, and their findings have strengthened our products. Now anyone can report vulnerabilities and get rewarded.
Read more: https://t.co/li1QvSTCMs
Anthropicのバグ報奨金プログラムは従来、セキュリティ研究者コミュニティ向けにクローズドで展開され、数々の発見によって製品が強化されてきました。
2026年5月8日からこのプログラムがセキュリティプラットフォーム・HackerOneで一般公開され、登録ユーザーであれば誰でも参加できるようになりました。
Anthropic | Bug Bounty Program Policy | HackerOne
https://hackerone.com/anthropic?type=team
報酬は「中核部分か否か」と4段階の深刻度によって分けられています。内容は以下の通り、
|低
|中
|高
|緊急
|非中核部分
|100ドル～250ドル
(約1万5700円～約3万9200円)
|250ドル～750ドル
(約3万9200円～約11万8000円)
|1000ドル～2500ドル
(約15万7000円～約39万2000円)
|3000ドル～5000ドル
(約47万円～約78万4000円)
|中核部分
|250ドル～750ドル
(約3万9200円～約11万8000円)
|1000ドル～2500ドル
(約15万7000円～約39万2000円)
|3000ドル～5000ドル
(約47万円～約78万4000円)
|7500ドル～1万ドル
(約118万円～約157万円)
なお、報告の割合は記事作成時点では「低」が12.15％、「中」が43.32％、「高」が43.72％、「緊急」が0.81％です。
プログラムの累計支払い済み報奨金は55万835ドル(約8630万円)で、直近90日間で429件が報告され19万9450ドル(約3130万円)が支払われています。
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in AI, Posted by logc_nt
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