PS4の重大な脆弱性に540万円以上の報奨金を支払うバグ報奨金プログラムをソニーが発表

・関連記事

PlayStation 4をクラッシュさせる文字列を含む悪意のあるメッセージが出回る - GIGAZINE



PlayStationのTwitter&Facebookアカウントがハッキングされる - GIGAZINE



ハックしてゲームを自由に追加できる「PlayStation Classic」のソフトウェア暗号キーは端末自体に保存されていた - GIGAZINE



PSNとXbox LiveにDDoS攻撃を行った容疑で18歳のハッカーが逮捕される - GIGAZINE



史上最狂の大規模ハッキング攻撃10選 - GIGAZINE



2020年06月25日 11時15分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.