ソニーが4000億円超でDestiny 2の開発元・Bungieを買収

PlayStationブランドを抱えるソニーが、「 Halo 」シリーズや「 Destiny 」シリーズの開発元として知られるゲーム企業の Bungie を36億ドル(約4100億円)で買収しました。 Bungie is Joining PlayStation – PlayStation.Blog https://blog.playstation.com/2022/01/31/bungie-is-joining-playstation/ BUNGIE JOINS SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT > News | Bungie.net https://www.bungie.net/en/Explore/Detail/News/50988 Sony acquires Bungie, studio behind Destiny 2, in $3.6B deal - Polygon https://www.polygon.com/22910849/sony-buys-bungie-destiny-2-multiplatform-playstation 今回の買収について、PlayStationブランドの開発・運営を行うソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のジム・ライアンCEOは「Bungieは買収後も独立したマルチプラットフォーム向けのゲームスタジオ兼パブリッシャーとしてあり続けるコミュニティに明確にお伝えします」と語っており、今後もBungieはPlayStation以外のプラットフォーム向けにゲームをリリースしていくとしています。

