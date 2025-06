まるで巨大建造物の内部写真かのような「楽器内部を撮影した精巧な写真」

楽器の表面は美しく磨き上げられていますが、その内部には製作者の刻印や修理跡、署名、長年の使用による損傷などが残っているものです。そんな普段は見えない楽器の内部を撮影した精巧な写真を、チェロ奏者のチャールズ・ブルックス氏が公開しています。 Probe lenses and focus stacking: the secrets to incredible photos taken inside instruments: Digital Photography Review https://www.dpreview.com/photography/5400934096/probe-lenses-and-focus-stacking-the-secrets-to-incredible-photos-taken-inside-instruments ブルックス氏は中国やチリ、ブラジルなどの著名オーケストラと共演してきたというチェロ奏者です。音楽活動以外にも写真撮影を趣味としていたそうで、音楽活動から一線を引いてからは、カメラで楽器を撮影するようになりました。ブルックス氏は楽器の内部を撮影するという「 Architecture of Music 」という独自のプロジェクトをスタートしています。 ブルックス氏はニュージーランドに住んでいた頃、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行したことで、演奏活動を続けることができなくなりました。その時、多くの演奏家が楽器を修理に出していることに気づいたそうです。ブルックス氏は ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 の演奏会で撮影された楽器内部の写真をいくつか見たことがあったため、楽器内部を撮影する方法を見つけたいと考えるようになった模様。 以下はブルックス氏が撮影した2021年製の Henri Selmer Parisのサクソフォン の内部写真

2025年06月02日 23時00分00秒 in アート, Posted by logu_ii

