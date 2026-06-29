1カップで2つの味が楽しめるハーゲンダッツ ミニカップ Gelati「トロピカルリッチ＆ココナッツ」「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」を食べてみた
1つのカップで2つの味が楽しめるハーゲンダッツ ミニカップの「Gelati」シリーズ第1弾として、「トロピカルリッチ＆ココナッツ」「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」が2026年6月30日に登場します。「夏の王道」と「ジェラートの王道」をテーマにした2つのアイスが編集部に届いたので、どんな味に仕上がっているのか一足先に食べて確かめてみました。
ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』・『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs
https://www.haagen-dazs.co.jp/company/newsrelease/2026/0528.html
「トロピカルリッチ＆ココナッツ」(左)と「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」(右)のパッケージはこんな感じ。
「Gelati」はジェラートの複数形を意味するイタリア語で、1つのカップで2つの味が楽しめることを示唆しています。
「トロピカルリッチ＆ココナッツ」から食べてみます。パッケージはオレンジ色と黄色の2色に塗り分けられています。
アイスクリームの種類別はラクトアイスとなっており、原材料にはパインアップル濃縮果汁・マンゴーピューレ・パッションフルーツ果汁・砂糖・脱脂濃縮乳・ココナッツオイル・ココナッツクリーム・卵黄などが使われています。1個(110ml)当たりのカロリーは162kcal。
フタを開けてみるとこんな感じ。トロピカルジェラート(左)とココナッツジェラート(右)が2つに分かれています。
まずはトロピカルジェラートだけを食べたところ、パイナップルやマンゴーの濃厚な果実の味わいが口の中に広がり、南国感たっぷりの甘みが楽しめました。
ココナッツジェラートはなじみ深いココナッツの風味がしっかりと感じられ、すっきりとした印象のジェラートに仕上がっています。
2種類のアイスを一緒に食べてみると、華やかなフルーツやココナッツの風味が合わさり、より一層トロピカルな味わいのジェラートを堪能できました。
続いて「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」。パッケージは鮮やかな水色と黄緑色に塗り分けられています。
アイスクリームの種類別はアイスミルクとなっており、原材料には脱脂濃縮乳・砂糖・ピスタチオペースト・カラメルパウダー・卵黄・バターオイル・食塩などが使われています。1個(110ml)当たりのカロリーは205kcal。
フタを開けてみるとこんな感じ。左がピスタチオジェラート、右が塩キャラメルジェラートです。
ピスタチオジェラートはピスタチオならではの香ばしさとコクがあり、口の中いっぱいにピスタチオの風味が感じられます。
塩キャラメルジェラートは塩味とキャラメルのほろ苦い甘みが合わさり、夏に食べたくなるすっきりした印象の味わい。
2種類のアイスを一緒に食べてみると、ピスタチオの香りと塩キャラメルの塩味が絶妙にマッチしており、2つの味のシナジーを感じることができました。
「トロピカルリッチ＆ココナッツ」「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」の希望小売価格はいずれも税込373円で、2026年6月30日(火)からの期間限定で全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、デパートなどで購入可能となっています。
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in 試食, Posted by log1h_ik
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