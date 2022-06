アダルト産業を実質的に規制しているのは政府や国際条約ではなく「クレジットカード会社」だという指摘

by Prachatai ハリウッド映画には1930年代~60年代にかけて ヘイズ・コード と呼ばれる自主規制条項があり、多くの主要映画がこの規制に沿って作られました。ところが、ポルノ業界におけるヘイズ・コードはMindGeekなどの企業によって維持されているのではなく、クレジットカード会社・決済サービス・銀行といったエコシステムによって維持されているとのこと。 Financial Timesが入手した決済処理業者・MobiusPayの「ポルノ業界のベストプラクティス文書」によると、「過激な用語」「武器や暴力による実害の描写」「強姦(ごうかん)の示唆」「近親相姦(そうかん)」「催眠術やマインドコントロールの演技」など、多岐にわたる禁止事項が定められていたそうです。MobiusPayはPornhubにおけるクレジットカードを通じた決済を行っており、VisaやMastercardが設けた「原則」に従ってこれらの条項を決めています。 MobiusPayが規制するコンテンツや文言を決定する際には、MastercardやVisaとの話し合いも行われるそうですが、元となる大ざっぱで曖昧なクレジットカード会社の原則から具体的な条項を決めるのはMobiusPay側です。たとえば、Mastercardが「人体の損傷・切断」を禁じていることに基づいてMobiusPayはすべての流血描写を禁じているほか、「獣姦」が禁止されていることから「エイリアンとの性行」も禁止している模様。 VisaやMastercardは、Financial Timesによるインタビューに応じませんでしたが、両社とも「たとえ取引が不愉快であったり道徳的に疑わしかったりしても、優先事項は合法的な取引を支援することです」という点を強調したとのこと。主な要素は「合法性」だとのことで、MastercardはPornhubとの取引を停止したのは「サイト上で違法な動画が配信されていたため」と主張し、当時の決定を正当化しました。

2022年06月29日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

