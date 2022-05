2022年05月18日 14時00分 生き物

希少な「ペニスみたいな植物」を摘む女性たちに対しカンボジア政府が激怒



「まるで人間のペニスのような見た目をした植物」を摘む動画を撮影した女性たちに対し、カンボジア環境省が「希少な植物だから二度と摘まないで」とFacebookで訴えました。



2022年5月11日、カンボジア環境省は動画のスクリーンショットと思われる複数枚の画像をFacebookに投稿しました。画像には、女性がまるでペニスのような植物を手に持っている様子が写っており、環境省は「彼女たちがしていることは間違っています。今後二度としないでください!自然を愛していただき感謝しますが、収穫して無駄にしないでください!」という声明を添えています。





何本もの「ペニスみたいな植物」を手に持っている女性。





女性たちがペニスみたいな植物を摘もうと集まる様子。





一部のメディアはこの植物を「Nepenthes holdenii(N. holdenii)」というカンボジア固有の食虫植物だと報じていますが、科学系メディアのLive Scienceによると、実際はN. holdeniiの近縁種である「Nepenthes bokorensis(N. Bokorensis)」という別のカンボジア固有の食虫植物だとのこと。



2つの植物は外観が似ている上に生息域が近いことから混同されやすいものの、N. holdeniiの方が希少性が高く、その生息域を知るのはわずかな研究者のみだそうです。N. holdeniiを最初に発見したフリーランスカメラマンのJeremy Holden氏は、「N. holdeniiはカルダモン山脈にある複数の秘密の場所のみで育っています。一方でN. bokorensisは、近年大規模な開発が進められており、はるかにアクセスしやすいPhnom Bokorに生息しています」と述べています。



カンボジア環境省が投稿した画像の元となった動画は、有料で動画を販売するウェブサイト・Newsflareで視聴することができます。



なお、カンボジア環境省が「ペニスみたいな植物を摘まないで」という声明を発したのは今回が初めてではなく、2021年7月にもN. holdeniiやN. bokorensisを摘まないようにとの声明を出しています。



N. holdeniiとN. bokorensisは獲物を引き寄せるために甘い匂いを発するウツボカズラの一種であり、生きた昆虫を捕食することによって、栄養の少ない土壌でも生き残ることができます。植物イラストレーターのFrançois Mey氏によると、N. bokorensisの筒の中はキャンディーのように甘い香りがするとのこと。



Mey氏は、確かにN. bokorensisのペニスのような外観は見ていて楽しいと認めつつも、摘んでしまうと希少な固有種が危険にさらされると指摘。「植物と一緒にポーズを撮ったり自撮りしたりと、面白がって興味を持ってくれるだけならいいのです。ただ、植物を弱らせてしまうので筒を摘まないでください。植物はエサをとるために筒を必要としているのです」と述べました。